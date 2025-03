Демоверсия стала одной из самых популярных на фестивале Steam Next Fest.

Демоверсия ремейка Gothic, представленная в рамках фестиваля Steam Next Fest, моментально привлекла внимание игроков.

Она вошла в топ-3 самых популярных игр фестиваля по количеству добавлений в список желаемого, а также получила почти 5 тысяч отзывов с рейтингом "в основном положительные".

Игроки отмечают, что команда разработчиков из Aklimia Interactive действительно понимает дух оригинала и старается максимально точно передать атмосферу первой части. Основные претензии касаются оптимизации, но игроки надеются, что к релизу всё будет исправлено.

Даже если вы уже уверены, что купите ремейк "Готики", демоверсия всё равно заслуживает внимания. Дело в том, что она представляет собой отдельный пролог, рассказывающий новую историю от лица рабочего Нираса в его первый день в шахтерской колонии. События происходят ещё до попадания Безымянного героя за Барьер, а сам пролог помогает познакомиться с обновлённой боевой системой и переработанными локациями.

Ранее мы рассказывали, что Among Us получил новую влону популярности благодаря демо Among Us 3D на Steam Next Fest.

