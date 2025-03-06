Выходит в декабре 2025-го года на PS5, Xbox Series и ПК.

Украинская студия Frogwares, которая создает игры про Шерлока Холмс, показала первый взгляд на The Sinking City 2 – продолжение своей вдохновленной лавкрафтовскими мифами игры.

Оригинальная The Sinking City вышла в 2019 году и была в целом хорошо встречена геймерам и СМИ. B отличие от первой части, это полноценный сурвайвл-хоррор, в котором будет совершенно новая история. Таким образом, новичкам не обязательно играть в первую часть.

The Sinking City 2 отправит нас в потустороннее воплощении Аркхэма из романов и рассказов Лавкрафта. В игре –1920-е годы, мир охваченный атмосферой одиночества, ничтожности и безысходности. Студия Frogwares уверяет, что город в новой части будет больше и разнообразнее. Больший акцент делается на боях и исследованиях.

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Чтобы обеспечить дополнительные возможности и поддержать развитие игры, Frogwares запустила Kickstarter-кампанию с целью собрать 100 000 евро (~4,5 млн грн). Менее чем через два часа после запуска кампании они собрали всю сумму. На счету находится более 120 тысяч евро, и эта сумма растет.

Игра разрабатывается для ПК (Steam, EGS, GOG), PS5 и Xbox Series. Релиз запланирован на декабрь этого года.

Напомним, недавно украинские разработчики Metro представили свою новую игру в сеттинге будущего и с режиссером "Драйва" на борту. Даты релиза пока что нет, но известно, что она выйдет в Steam.

Тогда как другая половина 4A Games по-прежнему работает над новой частью "Метро". Подробностей и даты релиза пока нет, но проект находится на такой стадии разработки, когда игру можно пройти от начала до конца. Так что вполне возможен релиз в 2025-2026 году.

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