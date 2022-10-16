Она станет ведущей на радио.

Бывшая порноактриса Саша Грей, настоящее имя которой Марина Энн Хэнцисс, любит игры. В последнее время она нередко проводила прямые трансляции с прохождением The Witcher 3: Wild Hunt. Студия CD Projekt RED заметила это и заключила с девушкой контракт. Грей появится в будущем дополнении к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.

На официальном аккаунте игры в Twitter появилось сообщение: "Новая общественная радиостанция появится в Найт-Сити в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Помогите Эш создать 89.7 GrowlFM, написав музыкальную композицию по мотивам видео ниже. Пришлите свое произведение до 30 ноября".

CD Projekt RED отберет 12-15 фанатских композиций и добавит их на упомянутую радиостанцию. За это предусмотрено денежное вознаграждение в размере $3000 и продукция по мотивам Cyberpunk 2077.

Видео дня

На сообщение CDPR ответила Саша Грей. Она коротко написала: "Привет, я Эш". То есть бывшая порноактриса озвучила ведущую на радиостанции.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется выполнением поручений государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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