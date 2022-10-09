Quantic Lab во многом вводила в заблуждение CD Projekt RED.

В конце июля блогер Upper Echelon Gamers заявил, что в плохом качестве Cyberpunk 2077 на выходе как минимум частично виновата студия тестировщиков Quantic Lab. Руководство команды якобы установило квоты на количество найденных ошибок, а в ее составе были преимущественно младшие специалисты. Тогда генеральный директор компании отверг эти обвинения. По его словам, к работе над большими играми привлекается несколько коллективов тестировщиков. Однако свежее расследование подтверждает, что Upper Echelon Gamers был прав.

Издание PC Gamer пообщалось с несколькими анонимными сотрудниками Quantic Lab и выяснило много любопытных деталей. Они доказывают частичную вину студии в плохом качестве Cyberpunk 2077 на релизе.

Команда постоянно бралась за разные проекты, хотя в ее штате было недостаточно опытных специалистов. Из 30 сотрудников лишь 10 имели опыт работы, да и то меньше года. Однако Quantic Lab решила не рассказывать об этом CD Projekt RED.

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Руководство студии убеждало партнеров, что у них большой коллектив. А на практике одному человеку выдавали несколько задач. Тестировщикам приходилось работать за четверых, что отразилось на качестве проверки. И хотя многие люди в Quantic Lab захотели потрудиться над Cyberpunk 2077, это в целом не помогло.

В студии действительно существовали квоты на количество найденных ошибок. Когда CDRP жаловалась на работу команды, она в ответ слала много отчетов о мелких ошибках. Составление последних отнимало у сотрудников время и не позволяло сосредоточиться на поиске важных багов. При этом Quantic Lab начала испытывать серьезную нехватку кадров для тестирования других проектов партнеров.

Контракт студии с CDPR закончился в 2021 году. После этого тестированием Cyberpunk 2077 занимался внутренний отдел CD Projekt RED. Один из сотрудников говорит, что не нужно сваливать всю вину на Quantic Lab за плохое качество игры на релизе. Выпустить экшен-RPG в сыром состоянии решила именно CDPR. Однако Quantic Lab внесла свою лепту плохо выполненной работой.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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