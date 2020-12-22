В PlayStation Store началась "Новогодняя распродажа" со скидками до 70%. В этот раз в акцию попало более тысячи интерактивных проектов, среди которых не только хиты PS4, но и игры для PlayStation 5.
Также скидку в 43% получила The Last of Us Part II – "Игра года" по версии The Game Awards. Распродажа продлится до 9 января 2021 года, но часть скидок продержится и до 20 января.
Новогодняя распродажа в PlayStation Store:
- Days Gone – 608 грн (скидка 71%)
- Dark Souls: Remastered – 359 грн (скидка 70%)
- "Ведьмак 3: Дикая Охота" – 284 грн (скидка 70%)
- DOOM Eternal – 569 грн (скидка 67%)
- The Elder Scrolls Online: Greymoor – 626 грн (скидка 67%)
- Resident Evil 2 – 479 грн (скидка 60%)
- Grand Theft Auto V (Premium Online Edition) – 503 грн (скидка 58%)
- Final Fantasy VII Remake – 999 грн (скидка 50%)
- Red Dead Redemption 2 – 849 грн (скидка 50%)
- The Last of Us Part II – 1082 грн (скидка 43%)
- Assassin's Creed Valhalla (PS4+PS5) – 1329 грн (скидка 30%)
- Ghost of Tsushima – 1419 грн (скидка 29%)
- Godfall (PS5) – 1649 грн (скидка 25%)
- Mafia: Definitive Edition – 899 грн (скидка 25%)
- Observer: System Redux (PS5) – 799 грн (скидка 20%)
Полный список всех игр со скидками можно увидеть на странице распродажи в PS Store.
Напомним, в декабре подписчики сервиса PlayStation Plus получат бесплатно экшен Just Cause 4 и многопользовательский шутер Rocket Arena. А владельцам PS5 вдобавок к двум вышеперечисленным играм достанется новая часть знаменитых Worms с подзаголовком Rumble.
Также подписчики PS Plus на консоли нового поколения могут забрать бесплатно 20 лучших хитов с PS4 благодаря бонусу PlayStation Plus Collection.