В PlayStation Store началась "Новогодняя распродажа" со скидками до 70%. В этот раз в акцию попало более тысячи интерактивных проектов, среди которых не только хиты PS4, но и игры для PlayStation 5.

Также скидку в 43% получила The Last of Us Part II – "Игра года" по версии The Game Awards. Распродажа продлится до 9 января 2021 года, но часть скидок продержится и до 20 января.

Новогодняя распродажа в PlayStation Store:

Полный список всех игр со скидками можно увидеть на странице распродажи в PS Store.

Напомним, в декабре подписчики сервиса PlayStation Plus получат бесплатно экшен Just Cause 4 и многопользовательский шутер Rocket Arena. А владельцам PS5 вдобавок к двум вышеперечисленным играм достанется новая часть знаменитых Worms с подзаголовком Rumble.

Также подписчики PS Plus на консоли нового поколения могут забрать бесплатно 20 лучших хитов с PS4 благодаря бонусу PlayStation Plus Collection.

Автор: Сергей Коршунов