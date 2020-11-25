В декабре подписчики сервиса PlayStation Plus получат бесплатно на одну игру больше, чем обычно. В список попали Just Cause 4, Rocket Arena и Worms Rumble. Загрузить все три игры можно будет уже 1 декабря.
О декабрьской подборке PS Plus компания PlayStation сообщила в Твиттере.
PS Plus – декабрь 2020
О чем Just Cause 4
Just Cause 4 – это ураганный экшн про Рико Родригеса – любителя бороться с диктаторами и военными группировками вымышленных государств. В четвертой части Рико окажется в южноамериканской стране, где будет противостоять организации "Черная рука". Помимо масштабных перестрелок и взрывов, которыми славится серия, в эту часть добавили экстремальные погодные эффекты, влияющие на геймплей.
О чем Worms Rumble
Worms Rumble – это новая часть легендарной серии Worms. Игра выходит 1 декабря и сразу попадает в подписку PS Plus. Главным нововведением Rumble станет то, что вместо пошаговых сражений здесь будут битвы в реальном времени. В игре будет несколько режимов, включая Deathmatch и королевскую битву на 32 человека. Также разработчики анонсировали ежедневные испытания и лабораторию, в которой можно тестировать новые механики и оружие.
О чем Rocket Arena
Rocket Arena – это динамичный многопользовательский шутер от студии Final Strike Games. По стилистике игра похожа на Overwatch и у здешних персонажей также есть уникальные способности. Однако одной из ключевых особенностей Rocket Arena является постоянное использование в сражениях рокет-джампов, позволяющих высоко прыгать. Также во время боя игроки могут выталкивать соперников с арены.
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Еще в компании напомнили о PlayStation Plus Cillection – бонусе из 20 хитовых блокбастеров с PS4, которые достанутся бесплатно подписчикам PS Plus на Playstation 5.
Стоит также отметить, что сейчас в PlayStation Store проходит распродажа "Черная пятница". В рамках акции годовая подписка на сервис PS Plus получила скидку в 25%.