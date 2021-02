В акцию попали God of War, Days Gone и другие эксклюзивы Sony.

В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. В акцию попали эксклюзивы Sony, культовые хиты и даже наборы из нескольких игр. Цены на некоторые позиции были снижены на 80%.

УНИАН сделал подборку самых выгодных предложений с учетом двойной скидки.

Комплект Bioware (Mass Effect: Andromeda и Dragon Age: Inquisition) – 399 грн (скидка 80%);

Семейный набор от EA (Need for Speed + Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 + Unravel) – 269 грн (скидка 80%);

ARK: Survival Evolved – 329 грн (скидка 80%);

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 539 грн (скидка 70%);

Kingdom Come: Deliverance – 284 грн (скидка 70%);

Days Gone – 629 грн (скидка 70%);

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 719 грн (скидка 60%);

Dreams – 524 грн (скидка 50%);

Marvel's Avengers – 999 грн (скидка 50%);

Marvel's Spider-Man – 549 грн (скидка 50%);

God of War – 274 грн (скидка 50%);

Predator: Hunting Grounds – 524 (скидка 50%);

Crysis Remastered – 599 грн (скидка 40%);

Star Wars: Squadrons – 839 грн (скидка 40%).

Распродажа продлится до 4 марта. С полным списком предложений можно ознакомиться на странице акции.

Напомним, что подписчики сервиса PS Plus в феврале могут получить бесплатно научно-фантастический экшен Control с двумя дополнениями и патчем для PS5, а также адвенчуру Concrete Genie и новинку – автомобильный боевик Destruction AllStars.

Кроме того, до 22 февраля все владельцы PS4 и PS5 могут забрать бесплатно кооперативную головоломку We Were Here.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов