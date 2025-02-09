Важно, чтобы каждая игровая сессия была уникальной.

Ведущий геймдизайнер Warhorse Studios Ондржей Биттнер считает, что индустрия игр постепенно переходит от масштабных, но однообразных проектов к более глубоким и разнообразным механикам.

По его мнению, игроки тоже начинают осознавать, что продолжительность игры не так важна, как уникальность каждой сессии.

"Если игра длится 150 часов, но каждый раз ты делаешь одно и то же, она быстро наскучит. Гораздо важнее, чтобы каждый игровой сеанс был особенным. Более глубокие механики означают больше оригинального контента".

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В качестве примера он привёл Kingdom Come: Deliverance 2, где каждое прохождение становится хаотичным приключением. Игрок может начать день с воровства сапог, затем выпить в таверне, после чего отправиться охотиться на бандитов, а закончить вечер расследованием убийства. Такая разнообразность геймплейных ситуаций делает игру интересной вне зависимости от её общей продолжительности.

Биттнер также упомянул Elden Ring, отметив, что несмотря на относительно простые механики, в ней огромное количество секретов и продуманные уровни, из-за чего мир постоянно удивляет игрока. В то же время, он подчеркнул, что The Legend of Zelda делает ставку на мощные механики, которые позволяют взаимодействовать с миром максимально творчески.

Хотя Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает сложную систему взаимодействия с миром, Биттнер уверен, что по меркам хардкорных игр она довольно дружелюбная. Впрочем, он признался, что сам не может играть в Elden Ring, так как у него не получается сражаться.

Ранее геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра рассказал, что игру перенесли, чтобы избежать конкуренции с Assassin’s Creed Shadows.

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