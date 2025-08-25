Уклонения и парирования ещё не делают игру Dark Souls, говорит Мотои Окамото.

Недавно Konami показала геймплей Silent Hill f и многие фанаты сразу заметили знакомые шкалу выносливости, уклонения с таймингом и мощный контратакующий удар. В сети игру тут же окрестили "почти soulslike", но авторы с таким сравнением не согласны.

Продюсер проекта Мотои Окамото в интервью IGN заявил, что это слишком упрощённая и неточная оценка:

"Игроки видят выносливость или уворот и сразу думают - soulslike. Но эти элементы были в серии Silent Hill ещё задолго до Dark Souls".

Он напомнил, что в Silent Hill 4 уже существовала система зарядки атак, а в Silent Hill 3 присутствовала собственная шкала выносливости.

По словам Окамото, у Silent Hill f действительно больше акцента на боевую часть, чем у прошлых игр, но это не попытка копировать FromSoftware.

В игре есть, например, Focus Meter - механика, которая расширяет окно для контратаки и позволяет оглушать врагов: "Это экшен-хоррор, а не soulslike. Такие приёмы используются в жанре уже десятилетиями".

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что новый Silent Hill f будет больше сконцентрирован на сражениях, и всё из-за молодых игроков. Разработчиков игры подбирали по их опыту создания боевых систем, поделился продюсер серии Silent Hill.

