Ив Гиймо должен появиться в суде 1 октября.

Гендиректор Ubisoft Ив Гиймо получил официальную повестку в суд Франции. Заседание назначено на 1 октября и связано с делом о домогательствах в компании.

По данным издания BFM TV, иск подал профсоюз Solidaires Informatiques совместно с четырьмя истцами, которые уже участвовали в июньском процессе против бывших руководителей Ubisoft.

Тогда суд признал трёх экс-топов виновными в домогательствах - двое получили условные сроки и штрафы, третий отделался штрафом в несколько тысяч евро.

Видео дня

История тянется ещё с 2020 года, когда в Ubisoft начали массово публиковаться свидетельства о токсичной культуре и злоупотреблениях власти.

На фоне скандала из компании ушёл ряд высокопоставленных менеджеров, однако сам Гиймо сохранил пост. Многие считают, что глава компании был в курсе происходящего, но не предпринял достаточных мер.

В комментарии для VGC представители Ubisoft подчеркнули, что продолжают сотрудничать с правоохранительными органами и напомнили, что после июньских слушаний прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела против компании или её руководства: "Ubisoft уже пять лет активно содействует расследованию. Мы продолжим это делать и дальше".

Ранее мы рассказывали, что Ив Гиймо уверен: Star Wars Outlaws провалилась из-за погасшего интереса к "Звёздным войнам". Хотя, конечно, техническое состояние игры тоже сыграло свою роль, признал Гиймо.

Вас также могут заинтересовать новости: