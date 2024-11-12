Дни поминовения, которые называют родительские субботы, привязаны к датам церковных праздников и постов. Также, после перехода Православной церкви Украины на новый церковный стиль, некоторые даты поминальных дней по новому и старому стилю отличаются. Рассказываем, когда поминальные дни будут в 2025 году, их обычаи и запреты.
Когда будут родительские субботы в 2025 году
Поминать умерших принято в субботу - она считается днем тишины и покоя, но иногда поминают и в другие дни. Также есть два дня в церковном календаре, когда вспоминают не только умерших родтвенников и близких, но и "всех от века почивших" - это Вселенские родительские субботы.
В 2025 году в церковном календаре поминальные дни будут:
- 22 февраля - Мясопустная родительская суббота (первая Вселенская родительская суббота);
- 15 марта - суббота второй недели Великого поста;
- 22 марта - суббота третьей недели Великого поста;
- 29 марта - суббота четвертой недели Великого поста;
- 9 мая - День поминовения воинов;
- 29 апреля - Проводы;
- 7 июня - Троицкая родительская суббота (вторая Вселенская родительская суббота);
- 25 октября по новому стилю и 1 ноября по старому - Дмитриевская родительская суббота.
Кроме этого, есть поминальные субботы, не указанные в церковном календаре:
- 26 июля по новому и 9 августа по старому стилю - родительская суббота перед Успенским постом;
- 27 сентября по новому и 11 октября по старому стилю - Покровская родительская суббота;
- 25 октября по новому и 8 ноября по старому стилю - Кузьмина поминальная суббота;
- 1 ноября по новому и 15 ноября по старому - Михайловская родительская суббота;
- 8 ноября по новому и 22 ноября по старому стилю - поминальная суббота перед Рождественским постом.
Во Вселенские поминальные родительские субботы, о которых говорили ранее, молятся за упокой души всех христиан, в том числе погибших, внезапно умерших и тех, кто не был похоронен.
Что нужно и что нельзя делать в родительскую субботу
В храмах накануне родительских дней проходят панихиды, а в сам поминальный день - утренние литургии. Верующие подают записки за упокой, заказывают сорокоуст, а также несут в церковь так называемую "панихидку" - постные продукты (хлеб, воду, растительное масло, сахар и т.п.) на милостыню нуждающимся.
Также в поминальные дни часто идут на кладбище, чтобы почтить память умерших, а дома накрывают поминальные обеды. Если по какой-то причине в этот день не получается пойти в церковь, то можно помолиться дома.
Но в дни поминовения есть несколько запретов. В такие даты не следует:
- плохо вспоминать об умерших, впадать в отчаяние и страдать;
- ругаться;
- отказывать в милостыне.
Также церковь не приветствует, когда на кладбище оставляют еду, распивают алкоголь.
День поминовения должен пройти в тишине, спокойствии и молитве - она помогает душам умерших обрести покой.
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