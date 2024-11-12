Поминальные дни проходят несколько раз в год.

Дни поминовения, которые называют родительские субботы, привязаны к датам церковных праздников и постов. Также, после перехода Православной церкви Украины на новый церковный стиль, некоторые даты поминальных дней по новому и старому стилю отличаются. Рассказываем, когда поминальные дни будут в 2025 году, их обычаи и запреты.

Когда будут родительские субботы в 2025 году

Поминать умерших принято в субботу - она считается днем тишины и покоя, но иногда поминают и в другие дни. Также есть два дня в церковном календаре, когда вспоминают не только умерших родтвенников и близких, но и "всех от века почивших" - это Вселенские родительские субботы.

В 2025 году в церковном календаре поминальные дни будут:

Видео дня

22 февраля - Мясопустная родительская суббота (первая Вселенская родительская суббота);

- Мясопустная родительская суббота (первая Вселенская родительская суббота); 15 марта - суббота второй недели Великого поста;

- суббота второй недели Великого поста; 22 марта - суббота третьей недели Великого поста;

- суббота третьей недели Великого поста; 29 марта - суббота четвертой недели Великого поста;

- суббота четвертой недели Великого поста; 9 мая - День поминовения воинов;

- День поминовения воинов; 29 апреля - Проводы;

- Проводы; 7 июня - Троицкая родительская суббота (вторая Вселенская родительская суббота);

- Троицкая родительская суббота (вторая Вселенская родительская суббота); 25 октября по новому стилю и 1 ноября по старому - Дмитриевская родительская суббота.

Кроме этого, есть поминальные субботы, не указанные в церковном календаре:

26 июля по новому и 9 августа по старому стилю - родительская суббота перед Успенским постом;

по новому и по старому стилю - родительская суббота перед Успенским постом; 27 сентября по новому и 11 октября по старому стилю - Покровская родительская суббота;

по новому и по старому стилю - Покровская родительская суббота; 25 октября по новому и 8 ноября по старому стилю - Кузьмина поминальная суббота;

по новому и по старому стилю - Кузьмина поминальная суббота; 1 ноября по новому и 15 ноября по старому - Михайловская родительская суббота;

по новому и по старому - Михайловская родительская суббота; 8 ноября по новому и 22 ноября по старому стилю - поминальная суббота перед Рождественским постом.

Во Вселенские поминальные родительские субботы, о которых говорили ранее, молятся за упокой души всех христиан, в том числе погибших, внезапно умерших и тех, кто не был похоронен.

Что нужно и что нельзя делать в родительскую субботу

В храмах накануне родительских дней проходят панихиды, а в сам поминальный день - утренние литургии. Верующие подают записки за упокой, заказывают сорокоуст, а также несут в церковь так называемую "панихидку" - постные продукты (хлеб, воду, растительное масло, сахар и т.п.) на милостыню нуждающимся.

Также в поминальные дни часто идут на кладбище, чтобы почтить память умерших, а дома накрывают поминальные обеды. Если по какой-то причине в этот день не получается пойти в церковь, то можно помолиться дома.

Но в дни поминовения есть несколько запретов. В такие даты не следует:

плохо вспоминать об умерших, впадать в отчаяние и страдать;

ругаться;

отказывать в милостыне.

Также церковь не приветствует, когда на кладбище оставляют еду, распивают алкоголь.

День поминовения должен пройти в тишине, спокойствии и молитве - она помогает душам умерших обрести покой.

Ранее мы публиковали церковный календарь православных праздников на ноябрь 2024 по новому и старому стилю.

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