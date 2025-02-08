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Вечером 8 февраля Kingdom Come: Deliverance 2 достигла нового рекорда по одновременным игрокам в Steam.

По данным SteamDB, их число превысило 230 тысяч. Это произошло спустя четыре дня после релиза, что делает игру одной из самых успешных RPG в истории платформы.

Рост онлайна не остался незамеченным, на него обратил внимание Даниэль Вавра, сооснователь Warhorse Studios и геймдиректор проекта.

Видео дня

Игроки приняли Kingdom Come: Deliverance 2 крайне тепло. В Steam у неё уже более 14 тысяч отзывов, 90% из которых положительные. На консолях тоже отличный приём: в PlayStation Store игра получила 4,67 балла из 5, а в Microsoft Store - 4,1 балла.

Ранее мы рассказывали, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли миллиона копий в первые сутки после релиза.

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