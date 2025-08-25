Юрий Ловенталь пока не может рассказывать об игре.

Актёр Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в серии Marvel’s Spider-Man, намекнул на возможное появление Карнажа в третьей части.

На фан-выставке Fan Expo Canada его спросили о персонаже, и актёр ответил: "Не могу ничего сказать… но они точно что-то готовят".

На это обратил внимание пользователь Austin Medeiros, который и поделился цитатой в соцсетях. Он также показал автограф Ловенталя с мероприятия, что подтверждает достоверность его слов.

Слухи о третьей части ходят давно, и в Marvel’s Spider-Man 2 уже мелькали зацепки. В побочной линии "Пламя" появляется человек, похожий на Клетуса Кэсседи, который завладевает частью симбиота. В диалогах также прямо упоминается имя "Карнаж".

Так как Insomniac отказалась от сюжетного DLC для второй части, фанаты считают, что именно Карнаж может стать главным антагонистом Marvel’s Spider-Man 3.

Ранее Юрий Ловенталь заверил, что точно появится в Marvel's Spider-Man 3. Пока что это всё, чем может поделиться актёр.

