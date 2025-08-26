Рассказываем, как очистить чугунную сковороду и посуду с антипригарным покрытием.

За годы готовки на посуде неизменно остаются темные следы - нагар. Из-за него посуда теряет свой привлекательный вид. Часто убрать его не так уж и просто.

Любой хозяйке пригодится лайфхак - как очистить сковороду от нагара. Посуда вернет свой прежний вид и будет блестеть, если знать, как ее отмыть.

Как очистить сковороду от нагара - метод для чугунной посуды

Тип покрытия очень важен в этом вопросе, ведь при небрежном подходе можно случайно повредить керамическое или антипригарное покрытие.

Чтоб очистить чугунную посуду, кладем ее в духовку. Оставляем на час при температуре 250-300 градусов.

Нагар будет выгорать и отслаиваться. Его остатки можно убрать с помощью металлической щетки. После этого важно прокаливать посуду с солью и смазывать маслом. Это восстановит антипригарные свойства сковороды.

Если это слишком радикально, есть и другой способ, как очистить сковороду от сильного нагара. Для этого нужно взять очищающее средство на основе гидроксида натрия. Оно способно разъедать нагар и жир.

Наденьте перчатки, чтоб защитить руки, Затем наносим средство на сковороду, она должна быть теплой. Оставляем на минут 20 и моем.

Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара

Теперь рассмотрим, как очистить сковороду от нагара, если у нее антипригарное покрытие. Это требует более мягких и щадящих методов.

Если нагар внутри, то хорошим и проверенным способом является использование смеси уксуса и соды. В посуду добавляем две-три столовые ложки соды, столько же уксуса и доводим до кипения. Снижаем огонь до минимума и прогреваем еще минут десять. Когда смесь остынет, нужно протереть нагар губкой.

Тефлоновую или алюминиевую сковороду можно очистить похожим способом. Добавляем в нее соду, уксус, горячую воду и оставляем на ночь. Медленная химическая реакция размягчит нагар и утром его легко будет смыть.

Хорошо побороть загрязнения поможет обычное хозяйственное мыло. Щелочь в его составе легко разрушает жир. Натираем половину бруска на крупной терке и растворяем в литре горячей воды. Заливаем средство в грязную посуду и кипятим минут 20. Когда остынет, протираем губкой.

Очистка сковороды снаружи может быть настоящим вызовом. Большая часть нагара скапливается именно с этой стороны. Тут можно не стесняться использовать жесткие абразивные средства.

В соду добавляем воду, чтоб она по консистенции напоминала пасту. Наносим ее на проблемные места и оставляем на полчаса. Затем останется только потереть щеткой. Чтоб усилить эффект стоит использовать в паре с содой перекись водорода.

Мало кто знает, но хорошо от нагара помогают таблетки для посудомойки. Растворяем одну такую в литре горячей воды. Заливаем жидкость в грязную посуду и оставляем на несколько часов. Важно тщательно промывать после этого способа, чтоб убрать остатки моющего.

