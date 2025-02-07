При этом у сиквела RPG бюджет в 5 раз меньше.

После выхода Kingdom Come: Deliverance 2 игроки начали активно общаться с геймдиректором проекта Даниэлем Ваврой в социальных сетях, а разработчик и рад поделиться своими эмоциями от успеха игры.

Один из пользователей X (бывший Twitter) попросил починить лицевые анимации, так как они выглядят слишком механическими. На это творческий директор Warhorse Studios Даниэль Вавра ответил, что это максимум, который могла позволить себе студия с учётом масштаба игры:

"У нас больше диалогов, чем в любой другой игре. Гораздо больше, чем в играх с бюджетами, которые в десять раз превышают наш. У нас почти столько же катсцен, как в Death Stranding, при бюджете в пять раз меньше, и во многих из них целые толпы людей. Это лучшее, что мы могли сделать".

Напомним, что Kingdom Come Deliverance 2 поставила рекорд, как игра с самым большим сценарием, забрав это звание у Baldur's Gate 3.

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Помимо обсуждения графики, Вавра обрушился на Metacritic, заявив, что предпочитает OpenCritic, поскольку там представлено больше рецензий и информации.

Он также отметил, что любой может оставить пользовательский обзор на Metacritic, что, по его мнению, приводит к накрутке негативных отзывов ботами: "Пользовательские отзывы на Metacritic теперь открыты, и угадайте что? "Анти-воук-воины" усердно трудятся. Вас уже больше миллиона, кто купил игру, так что, если она вам понравилась, оставьте отзыв. И пока вы там, не забудьте зарепортить этих ботов".

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 произошёл 4 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Сиквел получил очень тёплый приём как от критиков, так и игроков. Многие пророчат проекту звание "Игра года".

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой популярной игрой в Steam, достигнув онлайна в 160 тысяч человек.

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