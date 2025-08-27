Издатель заверил, что прислушивается к фидбеку от игроков и что-то поменяет к релизу игры.

Paradox, похоже, начала отступать от спорного решения спрятать за платным DLC два клана в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Напомним, вместе с анонсом даты релиза игры стало известно, что в расширенном издании за 90 долларов игроки получат доступ к Ласомбра и Тореадор, двум полноценным кланам, которые в базовой версии отсутствуют.

До недавнего времени Paradox лишь отмахивалась, заявляя, что дополнительный контент для игр - это нормально. Но недавно в Discord заметили сообщение специалиста по работе с коммьюнити Paradox DebbieElla:

"Мы прислушиваемся к вашим отзывам о доступе к кланам Ласомбра и Тореадо и вносим изменения до релиза, чтобы это исправить".

В идеале издатель мог бы просто признать ошибку и открыть все кланы для всех игроков в день выхода. Но уже запущены предзаказы расширенного издания, где два клана подаются как бонус, и полный откат решения ударил бы по тем, кто успел заплатить больше.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отделились от издателя и стали независимыми. Кроме Bloodlines 2, The Chinese Room работает над ещё двумя играми.

