Рассказываем, как вкусно приготовить картофель и мясо.

Мало кому не понравилось бы отведать мясо и картошку с румяной, хрустящей корочкой. Приготовить это не так уж и просто.

Существует несколько лайфхаков, которые позволят всегда добиваться этого соблазнительного хруста. Мы разобрались, как пожарить картошку с корочкой на сковороде и чем смазать мясо для такого же результата.

В чем секрет хрустящей корочки

Обычно все жарят на растительном или сливочном масле. Пытаясь добиться той самой корочки, некоторые хозяйки случайно сжигают продукт или пересушивают его.

Сливочное масло любят за его нежный вкус, однако оно обладает низкой температурой горения - всего 150 градусов. В итоге оно начинает дымить, пахнуть гарью и может испортить вкус пищи. К тому же готовить только на нем недешевое удовольствие.

Растительное масло можно нагревать до 250 градусов без каких либо последствий, однако у него нет этого прекрасного вкуса и сливочного аромата.

Поэтому опытные хозяйки готовят на смеси их обоих. Таким образом им удается сочетать сливочные нотки и высокую температуру горения. В результате продукт обретает хрустящую корочку, нежный аромат и сохраняет свою сочность внутри.

Теперь перейдем к тому, как жарить мясо с корочкой на сковороде.

Чем смазать мясо для хрустящей корочки

Для понимания рассмотрим технологию приготовления стейков. Мясо обжаривают на растительном масле, чтоб сформировать корочку и запечатать поверхность продукта. Так, он сохранит все свои вкусы и соки внутри.

Затем добавляется кусочек сливочного масла. Часто вместе с ним на сковороду могут положить чеснок, розмарин или другие травы для ароматизации жира. Этим маслом поливают мясо, чтоб оно быстрее готовилось, корочка стала карамельной, а запах - потрясающе аппетитным.

Если продукт не требует длительного приготовления, то можно сразу взять смесь сливочного и растительного (1 к 1 или 1 к 2, соответственно). Продукт будет поджариваться и получит карамельную корочку.

Например, вот как вкусно приготовить окорочка на сковороде. На сковороду помещаем растительное и сливочное масло. Когда смесь станет однородной, выкладываем обсушенные и приправленные кусочки курицы. Если окорочка большие, то стоит сделать надрезы у кости, чтоб они быстрее приготовились.

Готовим на сильном огне, пока мясо не обретет золотистую корочку. Затем накрываем крышкой и оставляем на среднем огне минут на 20. Это нужно, чтоб продукт не был сырым внутри.

Проверять на готовность стоит ножом - с места прокола должен выходить прозрачный или золотистый сок, а не красноватый. Если все в порядке, то можно добавить еще один кусочек масла, чеснок, ароматную зелень и полить мясо этой смесью.

Это обеспечит хрустящую корочку и бесподобный запах.

Как правильно жарить картошку, чтобы была корочка

Для наилучшего приготовления картофеля, нужно сначала правильно его нарезать. Это должны быть небольшие кусочки, которые будут быстро готовиться. Можно нарезать на тонкие кружочки или тонкие брусочки, как картошка фри.

Промытые корнеплоды нужно обязательно просушивать салфетками. Далее хорошенько солим и даем пару минут постоять. Теперь перейдем непосредственно к тому, как пожарить картошку с корочкой на сковороде.

Вливаем к картофелю растительное масло и перемешиваем. На сковороде растапливаем сливочное масло и выкладываем овощи. Важно, чтоб картошка была выложена в один слой, если ее будет очень много, то она начнет тушиться, а не жариться.

Готовим на сильном огне без крышки. Очень часто не перемешиваем, чтоб картошка покрылась корочкой и не превратилась в кашу. Если нужно досолить, то делайте это в самом конце. Следите за овощами, чтоб они не пережарились.

