Sony упростила процесс возврата денег за игру на Playstation

Sony упростила одну из самых болезненных процедур для игроков - возврат денег за покупки в Playstation Store. Теперь в официальном приложении и на сайте появилась отдельная кнопка для оформления рефандов.

Раньше чтобы вернуть деньги, приходилось связываться с чат-ботом поддержки. Процесс занимал время, мог тянуться несколько дней и нередко заканчивался отказом.

Теперь же в истории транзакций у пользователя появилась новая кнопка, которая сразу запускает процедуру проверки. Система автоматически показывает, подходит ли покупка под условия возврата.

Впрочем, требования остались прежними и довольно строгими. Вернуть игру можно только в течение 14 дней после покупки, и лишь в том случае, если пользователь не начал скачивание или стриминг. Это значит, что попробовать игру и потом запросить деньги обратно всё ещё не выйдет.

Ранее мы рассказывали, что глава Playstation в очередной раз заявил, что студия проработала ошибки Concord. Сейчас для компании главное не количество, а разнообразие проектов.

Кроме того, недавно GSC объявила дату релиза Stalker 2 на Playstation 5. Релиз состоится 20 ноября, в день первой годовщины игры.

