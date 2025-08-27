По закону заветный документ может быть предоставлен многим.

Отсрочка от мобилизации должна быть оформлена по закону, только тогда документ считается действительным. В нашей стране есть люди, которых мобилизация не касается вообще - они не будут призваны на войну ни при каких обстоятельствах. Для всех остальных существует отсрочка от мобилизации - узнайте, кто ее получит с 1 сентября.

Как получить отсрочку от мобилизации

Список мужчин, которые могут оформить соответствующий документ, остается неизменным на протяжении всего года - никаких новых правил не будет и с 1 сентября. Документ, который позволяет не идти в армию по мобилизации прямо сейчас, может быть выдан по разным причинам. Так оформляется отсрочка по уходу за инвалидом, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по уходу за родителями и так далее.

В статье 23 Закона Украины сказано, кто имеет право на отсрочку по каждому из вышеперечисленных пунктов.

Отсрочка по уходу за родителями

Справедлива и возможна для мужчин и женщин, которые постоянно ухаживают за своими родителями или отцом и матерью супруга (супруги), если у них нет инвалидности, но сами за собой они ухаживать не могут. То же самое касается и тех, кто ухаживает за родителями с инвалидностью 1 и 2 группы при отсутствии других людей, которые смогли бы выполнять эти функции.

Отсрочка по уходу за инвалидом

Может быть одобрена для тех, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка со статусом инвалидности, причем, это могут быть не только биологические родители, но и приемные, и опекуны, и родители-воспитатели. Если ребенку больше 18 лет, и его отец или мать хотят оформить отсрочку от инвалидности, то по закону они обязаны предоставить доказательства наличия 1 или 2 группы.

Получить документ, позволяющий не идти на войну, смогут и братья, сестры, бабушки и дедушки человека с первой и второй группой,, которые обязаны постоянно за ним ухаживать. Отсрочка оформляется и опекунам недееспособных граждан Украины.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Такой документ могут оформить люди, которые считаются не годными по решению ВВК, но с перекомиссией через полгода-год. Также она доступна для лиц с инвалидностью.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

Доступна для мужчин и женщин, имеющих минимум троих несовершеннолетних детей, однако у лиц, желающих оформить отсрочку, не должно быть долгов по алиментам. Этот же документ смогут сделать те, кто воспитывает ребенка один, если второй родитель погиб, пропал без вести, оказался в местах лишения свободы или лишен родительских прав. При этом важно, чтобы человек, претендующий на отсрочку, содержал ребенка самостоятельно по решению суда.

Такая же возможность для отсрочки существует для украинцев, которые воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием, даже если у него нет группы инвалидности. На документ, защищающий от мобилизации, могут рассчитывать и украинцы, усыновившие сироту младше 18 лет.

Получить отсрочку могут жены (мужья) действующих украинских военнослужащих при наличии у них совместного несовершеннолетнего ребенка. Оформляют ее и мужчины, и женщины, близкий родственник которых погиб при выполнении боевых заданий во время проведения АТО или уже с 24 февраля 2022 года. То же самое касается и близких родственников людей, посмертно награжденных званием Героя Украины за действия, совершенные в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года - они могут получить отсрочку от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации по профессии

Руководители госорганов, сотрудники министерств, нардепы, судьи, работники воинских частей и структур, а также дипломаты могут получить нужный документ. На такие же привилегии имеют право и некоторые студенты, научные сотрудники, преподаватели и госслужащие.

Кроме вышеперечисленных пунктов стоит учитывать и то, что отсрочка от мобилизации доступна лицам, которые были лишены свободы из-за вооруженной агрессии РФ. Они могут пойти служить, но только добровольно - так же, как и те, кто прошел через плен. Имеют право на отсрочку и военнообязанные мужчины младше 25 лет, прошедшие БЗП во время учебы в университете.

