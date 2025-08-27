Хидеаки Ицуно хочет попробовать делать что-то ещё, кроме DMC и Dragon's Dogma.

Хидеаки Ицуно, один из ключевых геймдиректоров Capcom, объяснил свой уход из компании. Он больше не хотел ограничиваться работой над Devil May Cry и Dragon’s Dogma.

В интервью VGC он рассказал, что за годы работы в Capcom сделал для этих серий всё, что планировал, и в 54 года решил, что у него может не быть другого шанса попробовать себя в чём-то новом.

По словам Ицуно, Capcom сейчас сосредоточена именно на сиквелах, а с учётом циклов разработки в 4-5 лет, ждать ещё одного подходящего момента было бы слишком рискованно. Поэтому он возглавил студию под крылом Tencent и уже успел переманить туда нескольких коллег из Capcom.

Разработчик подчеркнул, что его цель - создание принципиально новой серии, а не повторение существующих идей.

Ему интереснее придумать уникальную экшен-игру, чем пытаться делать свою версию соулслайка или других популярных жанров: "Я пришел в Lightspeed Studio, чтобы создать экшен-игру с иными ценностями и игровым процессом, чем у существующих игр".

Ицуно также затронул Dragon’s Dogma 2, от которой у игроков были смешанные впечатления. Он отнёсся к критике спокойно, по его словам, игра и не должна нравиться всем без исключения, а продажи подтверждают, что у сиквела нашлась своя аудитория.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзиме исполнилось 62 года. Геймдизайнер планирует делать игры до тех пор, пока он жив.

