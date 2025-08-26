Фильм не успеет к релизу новой игры в 2026 году, говорит Келли Маккормик.

Продюсерский дуэт Дэвида Литча и Келли МакКормика, известный по "Дэдпулу 2" и "Каскадёру" с Гослингом, подтвердил, что они уже заняты сценарием грядущей экранизации Gears of War для Netflix.

Как рассказал Маккормик в интервью The Hollywood Reporter, они уже пишут сценарий совместно с Джоном Спэйтсом:

"Есть огромный интерес как со стороны создателей серии The Coalition, так и со стороны Netflix, ведь студия выпускает новую игру в 2026 году. Мы, конечно, не успеем прямо к этой дате, но хотим сделать так, чтобы фильм ощущался в контексте выхода новой части".

Анонс фильма состоялся ещё в мае. Литч - мастер боевиков, за его плечами "Дэдпул 2", "Быстрее пули", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Каскадёр". Спэйтс, который работает над сценарием, известен по "Дюне" и "Доктору Стрэнджу".

История самой экранизации тянется давно. Первые новости о проекте появились ещё в 2016 году, а в 2022-м стало известно о сотрудничестве Netflix и The Coalition.

В 2019 году Род Фергюссон из The Coalition намекал, что фильм пойдёт по пути "альтернативной реальности", а не прямой адаптации сюжета игр.

