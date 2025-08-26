Разработка крупных проектов завязана на цифрах и метриках, и в этом вся проблема, считает Майкл Доус.

Многие игроки отмечают, что нынешняя игровая индустрия растеряла тягу к экспериментам. Сейчас у нас есть несколько "выигрышных" жанров, например, Soulslike, которые практически гарантировано окупятся. На фоне этого большие компании всё чаще делают "безопасные" игры, что не провалятся, но и ничего нового не принесут.

Как написал у себя в X директор издательства Larian Studios Майкл Доус, причина в том, что индустрия слишком долго жила по принципу "статистика важнее всего". И за годы такого подхода крупные студии просто разучились доверять интуиции: "Многие компании настолько агрессивно полагаются на аналитику, что за несколько поколений потеряли способность вести разработки "на ощупь", полагаясь на внутреннее чутьё".

Однако, по мнению Доуса, такой подход никак не может показать реальное настроение игроков и не помогает спрогнозировать успехи проекта:

"Проблема в том, что все эти датасеты всё больше превращаются в мусор. Они не способны предсказать ни неожиданные хиты, ни провалы. А если ты не можешь полагаться на данные и при этом утратил инстинкт, то оказываешься в тупике. Тогда начинается паника, и всё становится максимально безопасным - что само по себе опасно".

В итоге крупные студии смотрят на неожиданные хиты в мире инди, где всё таки появляются свежие идеи, которые потом пытаются встроить в AAA-продукты. Именно поэтому мы видим бесконечные игры, собранные из модных механик, к примеру, крафтинг, открытый мир или Battlepass.

Именно инди продолжают формировать новые тренды, а затем поставляют крупным издателям свежие "данные". Пока же у больших компаний остаётся лишь повторение самих себя и ремейки старого, подытожил Доус.

Ранее мы рассказывали, что создатель Dishonored и разработчик Baldur's Gate 3 заявили, что Game Pass разрушает индустрию. По мнению Рафаэля Колантонио и Майкла Доуса, такая модель невероятно сильно вредит продажам всех игр.

