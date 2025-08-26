Изначально игра должна была быть намного компактней, а разработка заняла около 4 лет.

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра рассказал, каким бы мог получиться отменённый Dragon Age Joplin и чем он отличался от The Veilguard.

По его словам, Joplin так и останется "мифической игрой" в памяти фанатов, ведь единственный шанс для неё выйти был в феврале 2019-го, буквально вместо Anthem.

Joplin задумывался как более камерная, но глубоко проработанная игра про шпионов и ограбления в Империи Тевинтер. Игру начали делать параллельно с окончанием разработки Inquisition, однако уже в 2016 году разработку поставили на паузу ради Mass Effect: Andromeda, а в 2017-м проект и вовсе закрыли, чтобы команда помогла с Anthem.

Позже EA попыталась перезапустить Dragon Age 4 как сервисную игру под кодовым именем Morrison, но в итоге студия вернулась к одиночному формату, из чего и вырос Veilguard.

Дарра признаёт, что Joplin всё равно получился бы скомпрометированным проектом из-за ограниченных сроков и ресурсов, но уверен, что игроки восприняли бы его теплее, чем Veilguard: "Легко вообразить, что да, Joplin был бы лучше, но мы никогда не узнаем наверняка".

Ранее Марк Дарра поделился мнением, что Dragon Age: The Veilguard стоило отменить ещё в 2017 году и начать разработку заново. Окончательную игру сшили из четырёх проектов, говорит Дарра.

