Демо Dying Light: The Beast вылетело прямо во время презентации на Gamescom 2025

Оказалось, что на презентации Xbox игру запустили из Steam.

У Xbox случился неловкий момент на трансляции с Gamescom 2025. Во время показа Dying Light: The Beast игра вылетела, и зрители заметили, что она запущена через Steam.

О ситуации написал пользователь Reddit PrfctPrfct. Разработчики действительно обычно тестируют игру на ПК, а не консолях, но в прямом эфире подобное выглядит неудачно.

На самой презентации платформа не упоминалась, так что если бы не вылет, зрители, скорее всего, даже не догадались бы о подвохе. К тому же, если вспомнить, что у Xbox есть свой магазин игр на ПК, то ситуация выглядит ещё комичнее.

Видео дня

Релиз Dying Light: The Beast запланирован на 19 сентября, проект переносили за несколько недель до релиза. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в Dying Light выйдет бесплатное обновление, которое подтянет графику, но это не ремастер.

Обновление приносит серьёзные изменения во внешний вид и звук игры. Серьёзно подтянули текстуры, тени и освещение. Геймдиректор Тимон Смектала даже начал переживать, когда понял, что игроки ждали полноценный ремастер.

Вас также могут заинтересовать новости: