Сверяйтесь с календарем стрижек, чтобы стрижка была удачной и притягивала деньги.

Стрижка в сентябре 2025 будет аккуратной и красивой, а также принесет владельцу финансовый достаток, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Специалисты уверены - Луна влияет на нашу шевелюру больше, чем мы думаем. Если подойти к выбору даты стрижки с умом, то новая прическа принесет уверенность в себе и оздоровит.

Какие благоприятные дни для стрижки по лунному календарю

Разные фазы Луны в астрологии считаются по-разному энергетически заряженными. К примеру, период её роста считается переменчивым и нестабильным, поэтому укладки делать бесполезно. Зато волосы быстро растут, а неудачная прическа скоро отрастет. В убывающую фазу календарь стрижек советует делать долгосрочные изменения, а также отрезать локоны для замедления роста.

На первый месяц осени расписание фаз спутника выглядит так:

Луна растет с 1 по 6 и с 22 по 30 число;

полнолуние будет 7 числа;

Луна спадает с 8 по 20 число;

новолуние - 21 числа.

Лучшими днями, когда стричь волосы в сентябре будут такие: 2-5, 11, 13, 17-19, 22-23, 25 сентября.

Избегать стрижек и окрашиваний следует в такие даты: 1, 7-9, 15-16, 24, 26, 29 сентября.

Подробный лунный календарь стрижек на сентябрь 2025

Если вас интересует, когда лучше стричь волосы для привлечения денег, то запланируйте процедуру на 2, 5, 13-14, 21,22-25 число. Эти даты имеют мощную положительную финансовую энергетику, которая проявляется в любых начинаниях.

Чтобы оздоровиться, подстригитесь 2-4, 12-14, 19, 21-23, 28 сентября. Изменения будут видны не сразу, но со временем вы заметите, что волос стал толще, крепче и гуще, а шевелюра обрела симпатичный здоровый блеск.

Окрашивание и закрашивание седины лучше всего пройдет 5, 11, 13, 17-20, 22-23, 25, 30 числа. Результат не только оправдает, а даже превзойдет ожидания. Сочный, "богатый" цвет волос принесет вам массу удовольствия.

Не рекомендуется краситься 1-2, 8-9, 24, 26-27 числа. Эти дни особенно неудачны для экспериментов с цветом. Даже не пытайтесь менять оттенок волос, если не хотите пролить слезы. К тому же процедура нанесет вред корням.

Завивки и укладки лунный календарь стрижек советует делать 10-11, 13, 17-19, 22 сентября. Именно в эти даты локоны будут наиболее послушными, идеально принимая желаемую форму.

