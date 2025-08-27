В Украине продлили военное положение, а с ним и всеобщую мобилизацию мужчин 25-60 лет. Однако есть категории украинцев, кого точно не заберут на войну, поскольку они не подлежат призыву. В основном это люди с проблемами со здоровьем или семейными обстоятельствами, которые не позволяют им проходить службу.
Кого не мобилизуют в 2025 году в Украине
Полный перечень мужчин, которые не подпадают под мобилизацию, содержится в 23 Статье Закона №3543. В сентябре изменений не планируется, поэтому он останется неизменным.
Вот кого точно не мобилизуют в Украине согласно законодательству:
- признанных непригодными к службе по выводу медкомиссии;
- лиц с инвалидностью любой группы;
- многодетных отцов без долгов по алиментам;
- отцов ребенка с инвалидностью;
- отцов-одиночек;
- опекунов детей-сирот;
- опекунов родственников, которым нужен посторонний уход;
- родственников погибших или безвестно пропавших во время выполнения служебных обязанностей военных;
- супругов женщин с инвалидностью 1 или 2 группы;
- освобожденных из российского плена военных и цивильных;
- студентов.
Отсрочка по инвалидности жены 3 группы предоставляется только если у женщины диагностирована онкология или отсутствие конечности/парного органа.
Также в список тех, кого не мобилизуют в Украине, входят забронированные работники критически важных предприятий.
Важный нюанс: если у мужчины есть основания, по которым предоставляется отсрочка от мобилизации, то она должна быть официально оформлена в ТЦК, а соответствующий статус - отображен в приложении "Резерв+".
Ранее мы рассказывали, с какими болезнями не мобилизуют и исключают из учета. Мужчины с такими диагнозами - те, кто не подлежит мобилизации в Украине даже при отсутствии инвалидности.