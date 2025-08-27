Перечисляем все категории украинцев, которых не могут призвать в армию.

В Украине продлили военное положение, а с ним и всеобщую мобилизацию мужчин 25-60 лет. Однако есть категории украинцев, кого точно не заберут на войну, поскольку они не подлежат призыву. В основном это люди с проблемами со здоровьем или семейными обстоятельствами, которые не позволяют им проходить службу.

Кого не мобилизуют в 2025 году в Украине

Полный перечень мужчин, которые не подпадают под мобилизацию, содержится в 23 Статье Закона №3543. В сентябре изменений не планируется, поэтому он останется неизменным.

Вот кого точно не мобилизуют в Украине согласно законодательству:

признанных непригодными к службе по выводу медкомиссии;

лиц с инвалидностью любой группы;

многодетных отцов без долгов по алиментам;

отцов ребенка с инвалидностью;

отцов-одиночек;

опекунов детей-сирот;

опекунов родственников, которым нужен посторонний уход;

родственников погибших или безвестно пропавших во время выполнения служебных обязанностей военных;

супругов женщин с инвалидностью 1 или 2 группы;

освобожденных из российского плена военных и цивильных;

студентов.

Отсрочка по инвалидности жены 3 группы предоставляется только если у женщины диагностирована онкология или отсутствие конечности/парного органа.

Также в список тех, кого не мобилизуют в Украине, входят забронированные работники критически важных предприятий.

Важный нюанс: если у мужчины есть основания, по которым предоставляется отсрочка от мобилизации, то она должна быть официально оформлена в ТЦК, а соответствующий статус - отображен в приложении "Резерв+".

Ранее мы рассказывали, с какими болезнями не мобилизуют и исключают из учета. Мужчины с такими диагнозами - те, кто не подлежит мобилизации в Украине даже при отсутствии инвалидности.

