Сушеные грибы нужно замачивать, но не обязательно долго.

Сушеные грибы "на веревочке" раньше можно было купить на стихийном рынке у любой бабушки, сейчас такие продукты есть и в супермаркетах. В лес ходить - нынче роскошь, поэтому если хочется сварить суп или пожарить грибы с картошкой, то запомните, сколько времени замачивают сухие грибы и как, чтобы получить вкусный и безопасный продукт.

Нужно ли замачивать сухие грибы перед жаркой

Важно понимать, что сушка грибов - это чуть ли не самый идеальный вариант зимней заготовки. По-другому грибы никак не сохранить, хотя можно заморозить, но это, конечно, будет "не то". Лучше всего покупать сушку из белых грибов, они дают насыщенный аромат и прозрачный бульон. Если для вас это не принципиально, можете также брать подосиновики и подберезовики, они также хороши на вкус, но могут потемнеть при варке.

Прежде чем заливать сушеный продукт водой, стоит запомнить, как правильно вымачивать грибы и для чего это делать. Во-первых, замачивание в обычной воде помогает избавиться от пыли, песка и частиц грязи. Если оставить грибы в теплой жидкости на несколько часов, то весь мусор осядет на дно. Проточной водой под краном некоторые загрязнения вымыть просто невозможно, поэтому замачивание обязательно. Во-вторых, благодаря такой процедуре из грибов вылезут все личинки и насекомые, но для этого нужно знать одну хитрость.

Как замачивать сушеные грибы для супа и жарки

Первое, что нужно запомнить - несмотря на распространенное мнение, далеко не всегда обязательно оставлять грибы в воде на целую ночь. Принцип "чем дольше - тем лучше" работает не всегда. То, сколько замачивать сушеные грибы для супа или жарки, зависит и от состояния грибов, и от ваших целей. Если приобрели хороший продукт в супермаркете, то можете обойтись превентивными мерами - налить в миску горячую (это важно) воду, выложить грибы и слегка придавить их рукой. Оставить в таком положении на полчаса, потом грибы убрать, воду слить. Повторить процедуру еще на 30 минут. Если будете варить суп, то воду из-под грибов можете слить в кастрюлю, избегая попадания туда осадка. Если собираетесь жарить, то воду - в мойку, грибы - на разделочную доску.

Другое дело - покупка грибов "с рук". Вы никогда не можете знать, каким образом собирали грибы, где и когда, а также настолько продавец ответственно отнесся к правилам заготовки продукта. Именно поэтому, кроме визуального осмотра "веревочки", лучше перестраховаться дома и правильно замочить грибы. Для продукта, в котором вы не уверены, действует другое правило, где сказано, в какой воде замачивать сушеные грибы и почему так.

Продукт неизвестного происхождения необходимо выложить в миску, посыпать 1 ст.л соли, а потом залить литром горячей воды. Оставить грибы в таком виде на 30-40 минут, затем достать и промыть под проточной водой. Если вы очень сильно переживаете, можете еще раз на полчаса замочить грибы, но в обычной горячей воде, а не соленой, и только потом промыть под краном.

Соль "достанет" из грибов всех насекомых и личинок, которые никогда в жизни не выйдут наружу, омываемые обычной водой. Кроме того, соль еще и очищает от мусора, так что, осадка на дне миски будет больше, потому что из грибов "выйдет" больше грязи. Только имея чистый продукт в руках, вы можете его пожарить или сварить.

