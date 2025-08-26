Эти блинчики такие вкусные, что рецепт обязательно станет вашим любимым.

Фаршированные блинчики - универсальное блюдо, которое не надоедает, сколько бы его не готовили. Они одновременно сытные и простые в приготовлении. Предлагаем приготовить потрясающие рулетики с сыром и ветчиной - такая начинка для блинов самая популярная в ресторанах. Их рецепт обязательно станет вашим любимым.

Блины с шинкой и сыром

Блинное тесто готовьте любым способом, который вам нравится. Мы предлагаем сделать тонкие блины на молоке, гарантированно удачные с первого раза.

Для начинки понадобятся такие продукты:

двести грамм ветчины, шинки или балыка;

сто пятьдесят грамм сыра;

сто грамм майонеза;

пучок зелени;

соль, перец и другие специи по вкусу.

Мясо нарежьте небольшими кубиками. Зелень порубите ножом, а сыр натрите на терке с маленькими отверстиями. Смешайте ингредиенты и посолите, поперчите по желанию. Каждый блин смажьте тонким слоем майонеза, выложите на край начинку и заверните в плотные рулеты.

После этого блинчики с шинкой и сыром готовы к употреблению, но их можно дополнительно поджарить на сковороде со сливочным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны, или запекать в духовке 10 минут. Тогда у изделий появится аппетитная хрустящая корочка, а сыр внутри расплавится.

Блины с ветчиной и сыром и помидорами

Такие изделия получаются более "свежими" и сочными. По возможности лучше использовать фермерские томаты.

Подготовьте следующие ингредиенты:

двести пятьдесят грамм ветчины;

один крупный помидор;

сто грамм сыра;

один зубчик чеснока;

две ложки сметаны.

Томат и мясо нарезать соломкой, а сыр натереть. Пропустить через пресс чеснок. Измельчить зелень. Смешать все продукты, заправив начинку сметаной для сочности. Посолить и поперчить. Завернуть блины с шинкой и подавать на стол горячими.

Блинчики с ветчиной и яйцом

Сытный и высокобелковый вариант закуски подойдет и на праздничный стол, и на каждый день.

Список ингредиентов следующий:

сто пятьдесят грамм ветчины;

три яйца;

три ложки майонеза или сметаны;

специи и соль.

Отварите вкрутую яйца и порежьте брусочками вместе со свининой. Смешайте с майонезом и посолите. Подавайте блины с ветчиной поджаренными или запеченными - так вкуснее.

