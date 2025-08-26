Фаршированные блинчики - универсальное блюдо, которое не надоедает, сколько бы его не готовили. Они одновременно сытные и простые в приготовлении. Предлагаем приготовить потрясающие рулетики с сыром и ветчиной - такая начинка для блинов самая популярная в ресторанах. Их рецепт обязательно станет вашим любимым.
Блины с шинкой и сыром
Блинное тесто готовьте любым способом, который вам нравится. Мы предлагаем сделать тонкие блины на молоке, гарантированно удачные с первого раза.
Для начинки понадобятся такие продукты:
- двести грамм ветчины, шинки или балыка;
- сто пятьдесят грамм сыра;
- сто грамм майонеза;
- пучок зелени;
- соль, перец и другие специи по вкусу.
Мясо нарежьте небольшими кубиками. Зелень порубите ножом, а сыр натрите на терке с маленькими отверстиями. Смешайте ингредиенты и посолите, поперчите по желанию. Каждый блин смажьте тонким слоем майонеза, выложите на край начинку и заверните в плотные рулеты.
После этого блинчики с шинкой и сыром готовы к употреблению, но их можно дополнительно поджарить на сковороде со сливочным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны, или запекать в духовке 10 минут. Тогда у изделий появится аппетитная хрустящая корочка, а сыр внутри расплавится.
Блины с ветчиной и сыром и помидорами
Такие изделия получаются более "свежими" и сочными. По возможности лучше использовать фермерские томаты.
Подготовьте следующие ингредиенты:
- двести пятьдесят грамм ветчины;
- один крупный помидор;
- сто грамм сыра;
- один зубчик чеснока;
- две ложки сметаны.
Томат и мясо нарезать соломкой, а сыр натереть. Пропустить через пресс чеснок. Измельчить зелень. Смешать все продукты, заправив начинку сметаной для сочности. Посолить и поперчить. Завернуть блины с шинкой и подавать на стол горячими.
Блинчики с ветчиной и яйцом
Сытный и высокобелковый вариант закуски подойдет и на праздничный стол, и на каждый день.
Список ингредиентов следующий:
- сто пятьдесят грамм ветчины;
- три яйца;
- три ложки майонеза или сметаны;
- специи и соль.
Отварите вкрутую яйца и порежьте брусочками вместе со свининой. Смешайте с майонезом и посолите. Подавайте блины с ветчиной поджаренными или запеченными - так вкуснее.