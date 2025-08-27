Рассказываем, как и на какой срок оформляется доверенность на распоряжение имуществом, а также правила ее отмены.

Вероятно, в жизни едва ли не каждого человека наступает момент, когда нужна генеральная доверенность на недвижимое имущество и прочее. Соответствующий документ значительно упрощает многие важные дела.

Мы узнали у нотариуса Натальи Манойло, как правильно все оформить и сколько это стоит.

Что дает генеральная доверенность

По словам Манойло, этот вопрос является крайне актуальным много лет, поскольку в законодательстве нет такого понятия как "генеральная" доверенность, но традиционно под этой категорией понимают доверенность с широким кругом полномочий, в частности, речь идет о распоряжении имуществом - как недвижимым, так и движимым (например, автомобилем, вкладами, квартирой и т.д.). Благодаря доверенности с широким кругом полномочий поверенный может и продать, и осуществить обмен имущества, которое ему доверили.

Нотариусы (или определенные действующим законодательством другие уполномоченные лица) выясняют у лица, обратившегося с намерением оформить такой документ, осознает ли оно значение своих действий, и составляют соответствующий текст, который может включать, в частности, право на распоряжение имуществом, определение его цены и других существенных условий.

"Если клиент не намерен предоставлять право поверенному распоряжаться имуществом, можно в тексте самой доверенности прямо указать, что она выдана без права распоряжения движимым и недвижимым имуществом. Если доверитель желает, чтобы его имущество было подарено (обычно это касается отчуждения имущества на имя родственников), то в такой доверенности должно быть указано, кому именно он желает подарить свою собственность, с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения этого лица", - пояснила специалист.

Она добавила, что ключевое в любой доверенности - четко определенный перечень действий, которые имеют право осуществить поверенные лица. Кроме того, Наталья Манойло также рассказала, сколько времени действует генеральная доверенность.

Срок действия доверенности указывается в самом документе. То есть лицо, которое предоставляет доверенность, само и отмечает, на какой срок оно ее выдает - на день, на месяц, на календарный год или больше,

- отметила нотариус.

Что нужно для оформления генеральной доверенности

Она пошагово объяснила, как оформить доверенность на распоряжение имуществом.

"Доверенность - это всегда односторонняя сделка, в которой изложено волеизъявление доверителя. Для ее оформления доверитель должен предоставить документ, по которому нотариус устанавливает личность. Это может быть, в частности: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вид на жительство лица, проживающего в Украине, национальный паспорт иностранца или документ, который его заменяет, также нужен идентификационный код", - сказала Наталья.

Еще, добавила она, нужно владеть информацией об уполномоченном лице и предоставить его персональные данные, а именно:

фамилия и имя;

год рождения;

идентификационный код;

место регистрации или последнее место жительства.

Если речь идет об оформлении "генеральной" доверенности на автомобиль, тогда обычно нотариусу клиенты должны предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт).

По словам эксперта, чаще всего доверенности в Украине оформляются у частного нотариуса или в государственной нотариальной конторе. Если в населенном пункте нет ни нотариуса, ни государственной нотариальной конторы, тогда доверенность можно оформить, в частности, у представителей органов местного самоуправления.

Кроме того, еще есть еще ряд лиц, которые уполномочены удостоверять доверенность в том случае, если нет возможности обратиться к нотариусу. В частности, удостоверить такой документ могут руководители лечебных учреждений, командиры воинских частей, руководители учреждений исполнения наказаний и т.д.

Генеральная доверенность на распоряжение имуществом - цена оформления

Как рассказала Наталья Манойло, на формирование цены влияют несколько факторов - в частности, требует ли доверитель особого проекта, в котором есть указания о предоставлении разного рода полномочий, или ему подойдет форма, предложенная нотариусом.

По словам нотариуса, поскольку индивидуальная доверенность требует дополнительной проработки и времени, она может стоить немного дороже, чем обычный документ, но средняя цена доверенности с широким кругом полномочий в Киеве составляет около 1500 гривен. Цена доверенности без права распоряжения имуществом составляет около 1000 гривен.

Также специалист отметила, сколько стоит аннулировать доверенность.

"Отмена доверенности осуществляется через подачу соответствующего заявления нотариусу и стоит в Киеве около 800 гривен", - сказала она.

Как можно оформить доверенность за границей

Разобравшись с тем, как сделать и как отменить генеральную доверенность в Украине, стоит остановиться на том, возможно ли это сделать, находясь за пределами нашего государства.

Лицу, которое находится за рубежом, лучше оформлять доверенности через посольства или консульства Украины, поскольку документы, оформленные через дипломатические представительства, не нужно дополнительно легализовать и переводить, и сведения о них потом вносятся в электронный Единый реестр доверенностей,

- отметила Наталья Манойло.

Как она пояснила, для оформления доверенности через дипломатические учреждения, нужно записаться в очередь, а затем прийти на прием с теми же документами, которые нужны для оформления доверенности в Украине - то есть иметь при себе паспорт и идентификационный код и предоставить сведения о поверенном.

Нагрузка на сотрудников украинских посольств или консульств в некоторых странах очень большая, поскольку там много наших земляков, поэтому иногда в диппредставительства сложно попасть, и там бывают очереди на месяцы вперед, предупредила нотариус.

"Чтобы отменить доверенность, лицо должно прийти в консульство или посольство с паспортом и идентификационным кодом. На месте будет составляться заявление об отмене доверенности. В документе лицо должно указать, что отменяет доверенность и указать, когда оно ее выдавало. В посольстве установят его личность и засвидетельствуют подлинность его подписи на соответствующем заявлении. После этого заявление передают в органы нотариата, а затем сведения вносятся в Единый реестр доверенностей, и документ будет считаться прекращенным уже с этого момента", - добавила она.

Оформить и отменить доверенность за рубежом, говорит Наталья Манойло, можно и через органы местного нотариата. Однако в этом случае есть проблема - они не уполномочены вносить сведения о документе в Единый реестр доверенностей. Из-за этого, если лицо передумает доверять свое имущество поверенному, может возникнуть сложность в донесении этой информации до него, есть угроза того, что лицо окажется недобропорядочным и воспользуется доверенностью несмотря на то, что она была отменена.

"Украинские нотариусы при совершении нотариальных действий проверяют действительность доверенности с помощью Единого реестра доверенностей, но крайне сложно убеждаться в том, что документ, оформленный за рубежом в органах местного нотариата, не был отменен. В том случае, если поверенный воспользовался отмененной доверенностью, приходится обращаться в судебные органы. Поэтому мы рекомендуем удостоверять доверенности, которые предусматривают широкий круг полномочий, в частности распоряжение имуществом, в посольстве", - подытожила специалист.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

