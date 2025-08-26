Переводом на английский язык занялся фанат под ником SONICMAN69.

В 2005 году Bandai планировала выпустить игру Cowboy Bebop: Tsuioku no Serenade для PS2 по всему миру, но релиз за пределами Японии так и не состоялся.

Теперь, 20 лет спустя, у фанатов за пределами Страны восходящего солнца появилась возможность познакомиться с проектом официально не вышедшим за пределы родины аниме.

Переводом занялся моддер под ником SONICMAN69, патч, доступный на GitHub, меняет не только текст, но и графику, титры и интерфейс. Главное же - английские субтитры для всех катсцен, которые превращают игру в своеобразный дополнительный эпизод культового аниме.

Интересно, что планы на западный релиз проекта действительно существовали. В архивах сохранилась брошюра с E3, где Bandai планировала релиз в США на октябрь 2005 года, а на диске можно найти даже несколько озвученных реплик от оригинального английского каста. Но проект в итоге отменили, и за пределы Японии он больше не выбирался.

Что касается самой игры, это боевик с элементами шутера. Геймплей ощущается уже довольно архаично, но, тем не менее в механиках игры есть интересные находки, например, комбо система, завязанная на ритмичных нажатиях, и защита с автоматическим уворотом.

Визуально проект выглядит достойно для середины 2000-х, а саундтрек использует оригинальные композиции аниме и несколько новых треков от Ёко Канно.

