Оказалось, что у мистера Хауса есть чему поучиться.

Автор YouTube-канала AnyAustin выпустил видео, в котором попытался посчитать уровень безработицы в Нью-Вегасе из Fallout: New Vegas.

В расчёт вошёл только сам город, без пустоши Мохаве. По его данным, внутри стен Нью-Вегаса на Стрипе живёт 117 NPC, и все они заняты какой-то работой - от персонала казино и отеля до уличных артистов и торговцев.

Таким образом, уровень безработицы оказался равен 0%. При этом около 25% населения составляют роботы-охранники мистера Хауса, но в статистику они не включены.

Для сравнения, в пригороде Фрисайд исследователь насчитал 49 NPC, среди которых есть члены банды "Короли". Их деятельность тоже была отнесена к занятости, поэтому и здесь показатель безработицы равен нулю.

По словам автора, структура населения Нью-Вегаса частично совпадает с Лас-Вегасом в реальности. Примерно 45% жителей - это постоянные горожане, а остальное составляют туристы и военные.

Однако, даже несмотря на такое эффективное управление под началом мистера Хауса, жить в Нью-Вегасе - всё ещё полный отстой, заключил Any Austin.

