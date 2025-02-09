Напомним, что изначально сиквел RPG и новые Ассасины должны были выйти на одной неделе.

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра раскрыл причину переноса игры с 11 февраля на 4, всё дело в конкуренции с крупным проектом Ubisoft.

В интервью чешскому изданию Seznam Zprávy Вавра рассказал, что перенести сиквел было решено из-за Assassin's Creed Shadows, которая должна была выйти 14 февраля, то есть всего через 3 дня после Kingdom Come: Deliverance 2. Но Вавра считает, что в Ubisoft думали так же, и перенесли свой проект на месяц позже, теперь Shadows выйдет 20 марта:

"Мы перенесли запуск Kingdom Come на неделю вперед, на 4 февраля, из-за Assassin's Creed, и я думаю, что они могли перенести запуск новой части франшизы еще дальше из-за нас. Хотя Ubisoft гораздо крупнее Warhorse, и то, что мы считаем успехом, для них - небольшие цифры. В любом случае, перенос - отличная новость для нас".

Хотя ранее Вавра открыто бросал вызов Ubisoft, заявляя, что его игра сделана с душой увлечёнными людьми, когда проекты французской компании - корпоративные продукты.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 в первые выходные после релиза превысил 230 тысяч игроков, что сделало её самой популярной новинкой в Steam.

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