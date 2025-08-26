Такая же судьба может ждать Xbox и Nintendo Switch.

Аналитик Мэтт Пискателла считает, что рост цен Playstation 5 - неизбежен, и произойдёт уже совсем скоро. Как Пискателла написал у себя в BlueSky, последнее подорожание PS5 в США было лишь вопросом времени.

Раньше через 3-4 года после старта продаж консоли можно было купить с существенной скидкой, иногда вплоть до половины изначальной стоимости. Сегодня же ситуация обратная - спустя годы устройства не дешевеют, а дорожают.

На фоне торговых пошлин США и роста себестоимости производства гиганты вроде Sony, Microsoft и Nintendo всё активнее ищут способы компенсировать падение темпов продаж.

Видео дня

Подорожание Playstation 5 может стать сигналом для конкурентов. Xbox Series и Nintendo Switch 2, по мнению аналитиков, тоже рискуют обзавестись новыми ценниками.

Особенно уязвимой выглядит Nintendo, ведь Switch 2 до сих пор продаётся по цене 450 долларов, и это на фоне того, что спрос остаётся стабильно высоким.

Ранее мы рассказывали, что Sony упростила процесс возврата денег за игру на Playstation. Теперь для запроса рефанда достаточно нажать одну кнопку в магазине.

Вас также могут заинтересовать новости: