Мало кто из граждан Украины знает об одной важной детали.

Военные, которые защищают Украину, получают статус участника боевых действий, с ним можно получать выплаты УБД и льготы. Но кроме этого статуса, некоторые воины имеют право попасть и в другие категории. Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила, чем отличается ветеран от УБД и участника войны, как оформить нужный.

Что значит ветеран войны в Украине - чем отличается от ветерана боевых действий и УБД

По словам Воронковой, ветеран войны - это обобщающая категория, к которой относятся три других:

участник боевых действий (УБД);

участник войны;

лица с инвалидностью вследствие войны.

То есть, если лицо имеет удостоверение УБД, лица с инвалидностью вследствие войны или участника войны, то он тот, кто может считаться ветераном войны.

Статус участника боевых действий(УБД) могут получить мужчины, которые участвуют в боевых действиях и имеют право на дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц.

Основанием для оформления статуса УБД является справка формы 6, которая подтверждает, что лицо непосредственно участвовало в боевых действиях. Адвокат говорит, что лицо должно следить, чтобы во время выполнения задач в зоне боевых действий были соответствующие боевые распоряжения о том, что оно в командировке для выполнения конкретных задач, чтобы были приказы. После возвращения из зоны боевых действий военные имеют право получить справку формы 6, чтобы получить дополнительные выплаты, а затем иметь возможность подать заявление на получение статуса УБД.

Воронкова отмечает - если лицо получило ранения или травмы в зоне боевых действий, то оно имеет право получить статус УБД независимо от того, сколько дней непосредственно участвовало в боевых действиях. В остальных случаях для того, чтобы получить этот статус, военному нужно в совокупности провести в зоне боевых действий не менее 30 дней.

Участниками войны называют военных, которые служили в армии, были в МВД бывшего Советского Союза или проходили службу в армиях союзников СССР во время Второй мировой войны (началась 1 сентября 1939-го, а закончилась 2 числа этого же месяца в 1945 году) или учились в это время в военных училищах, школах или проходили курсы. Если коротко, то участниками войны считаются те лица, которые принимали участие во Второй мировой и родились до 31 декабря 1932 года включительно.

Кроме того, адвокат напомнила о еще одной категории, которую иногда можно встретить "в народе" - ветеран боевых действий. Она объяснила, в чем разница между ветераном войны и ветераном боевых действий. Воронкова говорит, что такого статуса в юридическом поле Украины не существует - только участник войны, который входит в категорию ветеранов войны.

Как получить звание ветерана войны в Украине, участника войны или УБД

Воронкова предупредила, что лиц, которые считаются ветеранами войны, должны автоматически вносить в Единый государственный реестр ветеранов войны, и после этого при использовании приложения "Дія" у человека будет высвечиваться статус "ветеран войны".

Чтобы получить статус участника войны, лицу, которое подпадает под эту категорию, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения. С собой нужно иметь документы, подтверждающие личность, а также те, с помощью которых можно доказать, что лицо имеет право на получение статуса участника войны. К примеру, лицо может предоставить прописку в городе Севастополь во время его осады (длилась с 30 октября 1941-го по 4 июля 1942-го).

Получить статус УБД можно несколькими способами:

Если военный еще проходит службу - обратиться в свою часть, и она подаст документы для оформления такого статуса.

Если военный уже уволился со службы - обратиться со справкой формы 6, полученной в своей части, в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором он находится на учете.

Адвокат советует всем обращаться сразу в воинскую часть для оформления статуса УБД, потому что чем дальше в прошлом остается участие в боевых действиях, тем сложнее в случае необходимости исправить документы, донести что-то, дооформить и так далее.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

