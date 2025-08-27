Рассказываем, как дома засолить сало для долгого хранения.

Украинцы известны своей любовью к салу. Его не только покупают на базарах и в магазинах, но и часто готовят самостоятельно дома. Вариантов приготовления очень много.

Мы подобрали три рецепта, как засолить сало горячим способом в домашних условиях.

Как засолить сало в банке в рассоле

По этому рецепту сало будет вкусным и пикантным. Для приготовления берем:

500 граммов сала;

литр воды;

120 граммов соли;

16 зубчиков чеснока;

пять лавровых листов;

20 перцев горошком;

15 граммов острого молотого перца.

Перейдем к тому, как засолить сало в рассоле. Сало промываем и режем на крупные куски, очищенный чеснок - на пластинки. Выкладываем в банку слоями сало, лаврушку, чеснок и перец горошком.

В воду всыпаем соль и острый перец. Доводим до кипения и заливаем в банку, чтоб рассол покрыл полностью сало. Накрываем крышкой и оставляем на неделю при комнатной температуре. По истечении срока рассол сливаем, а банку с салом убираем в холодильник.

Как засолить сало в горячем рассоле

По этому рецепту сало будет очень мягкое и нежное. Продегустировать результат можно уже спустя три дня. Для приготовления берем:

килограмм свежего сала;

8-10 зубчиков чеснока;

литр воды;

два лавровых листа;

7-10 перцев горошком;

10-12 душистых перцев;

восемь столовых ложек соли.

Сало нужно промыть и просушить салфетками. Нарезаем его на крупные куски. Чеснок чистим и тоже крупно нарезаем. Половину надо высыпать на дно миски, затем выложить сало и посыпать остальным чесноком.

Воду доводим до кипения, всыпаем туда перец и лаврушку. Минуту так кипятим, а затем выключаем огонь. Всыпаем соль и перемешиваем.

Через пять минут рассол вливаем к салу, накрываем его тарелкой, а сверху кладем что-то тяжелое, например, банку с водой.

Оставляем так на три дня при комнатной температуре. Затем сливаем рассол, просушиваем сало салфетками и убираем в морозилку часов на пять. Нарезать его после подморозки получится очень тонко.

Напоследок рассмотрим, как засолить сало, чтоб его можно было долго хранить.

Как засолить сало в банке под железную крышку

Очень полезно иметь в своем арсенале вариант, как засолить сало в банке для длительного хранения в рассоле. Это позволяет заготовить любимый продукт впрок. Для приготовления берем:

1,5 килограмма сала;

2,5 литра воды;

100 граммов соли;

шесть зубчиков чеснока;

шесть лавровых листов;

одну чайную ложку душистого перца;

одну чайную ложку черного перца горошком.

Сало промываем, обсушиваем салфетками и нарезаем на кусочки. Выкладываем его, чеснок, лаврушку и перец в стерилизованные банки.

В кастрюлю вливаем воду, всыпаем соль и доводим до кипения. Рассол выливаем в банки и закатываем их. Храним в прохладном месте.

