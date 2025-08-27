Украинцы известны своей любовью к салу. Его не только покупают на базарах и в магазинах, но и часто готовят самостоятельно дома. Вариантов приготовления очень много.
Мы подобрали три рецепта, как засолить сало горячим способом в домашних условиях.
- Как засолить сало в банке в рассоле
- Как засолить сало в горячем рассоле
- Как засолить сало в банке под железную крышку
Как засолить сало в банке в рассоле
По этому рецепту сало будет вкусным и пикантным. Для приготовления берем:
- 500 граммов сала;
- литр воды;
- 120 граммов соли;
- 16 зубчиков чеснока;
- пять лавровых листов;
- 20 перцев горошком;
- 15 граммов острого молотого перца.
Перейдем к тому, как засолить сало в рассоле. Сало промываем и режем на крупные куски, очищенный чеснок - на пластинки. Выкладываем в банку слоями сало, лаврушку, чеснок и перец горошком.
В воду всыпаем соль и острый перец. Доводим до кипения и заливаем в банку, чтоб рассол покрыл полностью сало. Накрываем крышкой и оставляем на неделю при комнатной температуре. По истечении срока рассол сливаем, а банку с салом убираем в холодильник.
Как засолить сало в горячем рассоле
По этому рецепту сало будет очень мягкое и нежное. Продегустировать результат можно уже спустя три дня. Для приготовления берем:
- килограмм свежего сала;
- 8-10 зубчиков чеснока;
- литр воды;
- два лавровых листа;
- 7-10 перцев горошком;
- 10-12 душистых перцев;
- восемь столовых ложек соли.
Сало нужно промыть и просушить салфетками. Нарезаем его на крупные куски. Чеснок чистим и тоже крупно нарезаем. Половину надо высыпать на дно миски, затем выложить сало и посыпать остальным чесноком.
Воду доводим до кипения, всыпаем туда перец и лаврушку. Минуту так кипятим, а затем выключаем огонь. Всыпаем соль и перемешиваем.
Через пять минут рассол вливаем к салу, накрываем его тарелкой, а сверху кладем что-то тяжелое, например, банку с водой.
Оставляем так на три дня при комнатной температуре. Затем сливаем рассол, просушиваем сало салфетками и убираем в морозилку часов на пять. Нарезать его после подморозки получится очень тонко.
Напоследок рассмотрим, как засолить сало, чтоб его можно было долго хранить.
Как засолить сало в банке под железную крышку
Очень полезно иметь в своем арсенале вариант, как засолить сало в банке для длительного хранения в рассоле. Это позволяет заготовить любимый продукт впрок. Для приготовления берем:
- 1,5 килограмма сала;
- 2,5 литра воды;
- 100 граммов соли;
- шесть зубчиков чеснока;
- шесть лавровых листов;
- одну чайную ложку душистого перца;
- одну чайную ложку черного перца горошком.
Сало промываем, обсушиваем салфетками и нарезаем на кусочки. Выкладываем его, чеснок, лаврушку и перец в стерилизованные банки.
В кастрюлю вливаем воду, всыпаем соль и доводим до кипения. Рассол выливаем в банки и закатываем их. Храним в прохладном месте.