Также возможно, что компания планирует превратить эти игры в целые серии.

Atari объявила о приобретении прав на пять старых игр Ubisoft и намерена вернуть их к жизни на современных платформах с новым контентом.

Среди этих проектов сурвайвл-хоррор Cold Fear, ритм-шутер Child of Eden, постапокалиптический I Am Alive и платформеры Grow Home с продолжением Grow Up.

Компания планирует не просто переиздать эти проекты, но и развивать их франшизы, добавляя в игры новый контент, а, возможно, и новые части.

Видео дня

По словам директора Atari Уэйда Розена, цель не только представить игры новым игрокам, но и пробудить ностальгию у ветеранов, дать им шанс заново пережить знакомые миры.

Дебора Папьерник из Ubisoft отметила, что сотрудничество с Atari откроет двери для долгосрочных изменений и позволит сделать франшизы более современными и значимыми для широкой аудитории: "Atari имеет богатое игровое наследие и глубоко ценит эти классические игры. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть, как они будут развиваться и взаимодействовать с игроками по-новому".

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft неожиданно анонсировала бесплатное обновление Assassin's Creed Mirage с новым контентом. В игру добавят новую сюжетную главу и переработают геймплей.

Вас также могут заинтересовать новости: