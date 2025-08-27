Шоу должно рассказать о банде Крыс, в которой орудовала Цири.

С "Ведьмаком" у Netflix всё идёт непросто, сериал буксует с тех пор, как Генри Кавилл объявил о своём уходе, а спин-оффы вроде "Происхождения" получили разгромные отзывы. Теперь стало известно, что и другой проект во вселенной - мини-сериал "Крысы" - переживает серьёзные трудности.

Съёмки истории о банде подростков, с которыми сталкивается Цири в третьем сезоне, завершились больше двух лет назад. Но постпродакшн затянулся и, судя по новым данным от Redanian Intelligence, обернулся настоящим провалом.

Источники описывают ситуацию как "катастрофу", где всё пошло не по плану. По слухам, некоторые даже считают, что "Крысы" получилось хуже, чем "Происхождение".

Видео дня

Сейчас будущее сериала туманно. Говорят, проект могли перекроить в полнометражный спецвыпуск или вовсе похоронить, использовав отснятый материал в качестве флэшбэков в четвёртом сезоне "Ведьмака".

Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько стоили съёмки сериала "Ведьмак". Получилась внушительная сумма.

Кроме того, недавно на Netflix вышел аниме-фильм по "Ведьмаку" с "голосом" Геральта из игр. Есть официальные украинские субтитры.

Вас также могут заинтересовать новости: