Пересоленный фарш или котлеты можно легко исправить, если иметь в своем арсенале несколько полезных лайфхаков.

На кухне часто происходят разные мелкие неурядицы. Например, можно случайно пересолить фарш на котлеты. Не стоит спешить впадать в отчаянье - ничего непоправимого в этом нет.

Мы разобрались, как убрать лишнюю соль из котлет. Это можно сделать еще на стадии фарша, и когда блюдо уже готово.

Как спасти пересоленный фарш на котлеты

Проверить это сложно, поскольку сырое мясо есть нельзя. Однако есть одна маленькая кулинарная хитрость, чтоб выяснить баланс соли и специй. Скатайте из кусочка фарша маленькую котлетку и приготовьте ее. Сняв пробу, можно будет легко понять, все ли в порядке.

Теперь рассмотрим, что делать, если пересолила готовый фарш. Нужно будет добавить ингредиенты. Например, небольшое количество сметаны сделает блюдо более сливочным и нейтрализует лишнюю соль.

Если вы готовы к тому, что котлет будет больше, то можно добавить в фарш натертую морковь, лук или хлеб. Досаливать после этого мясо не нужно.

Кроме того, некоторые добавляют рис, гречку или булгур. Это не только уберет лишнюю соль, но и сделает обычные котлеты интереснее.

Что делать, если пересолила жареные котлеты

Вариантов, что можно сделать с пересоленными котлетами, немало. Мы рассмотрим некоторые из них, которые легко повторить.

Для первого метода нужно вернуть котлеты на сковороду. Наливаем в нее небольшое количество воды и тушим под крышкой. Жидкость вытянет лишнюю соль, а затем испарится.

Либо можно обжарить на сковороде лук с морковью, переложить туда котлеты и влить воду. Тушим минут 15-20. При необходимости всыпаем немного муки, чтоб загустить подливку.

По желанию можно убить одним выстрелом двух зайцев - получить гарнир и решить проблему. В сковороду выкладываем кусочки картофеля и немного сливочного масла. Обжариваем до румяности, а затем добавляем котлеты и немного воды. Тушим около получаса. Лишняя соль уйдет в гарнир.

Для последнего метода понадобится духовка. Выкладываем котлеты в форму для запекания. В отдельной емкости смешиваем сметану с водой и выливаем в форму. Запекаем около 20 минут. Пресная заливка поможет решить проблему. По готовности можно посыпать сверху зеленью.

