Чтобы перцы быстрее созрели и щедро плодоносили, уделите им немного внимания в августе.

В конце лета начинается период сбора перцев. Каждому дачнику хочется как можно скорее насладиться результатами своих трудов. К счастью, есть несколько способов ускорить созревание и улучшить урожайность овощей. Мы расскажем, что надо обрывать у перца и какую подкормку внести, чтобы урожаю не было равных.

Как правильно прищипывать болгарский перец

В конце лета дачникам рекомендуется провести прищипка, то есть удаление лишних побегов на кустах. Такая процедура поможет растению "перенаправить" силы на плоды, благодаря чему они созреют намного быстрее. А ещё овощи будут получать больше солнечного света.

Для этого выберите пасмурный, но сухой день. Когда прищипывать верхушки у перца наступило время, срежьте секатором боковые бесплодные побеги, все сломанные и больные ветки, а также верхушку у высокорослых сортов. После работы обильно полейте растения и не забывайте о регулярных поливах до конца сбора урожая.

Чем удобрить перец в августе

В конце лета растения переходят в фазу плодоношения. На этом этапе больше всего они нуждаются в фосфоре - для наращивания массы, и калии - для насыщенного вкуса. Поэтому второе важное дело, что нужно делать с перцами в августе, это подкормить кусты.

Нельзя однозначно сказать, какая самая лучшая подкормка для перца - это дело вкуса. Некоторые дачники предпочитают органику. В таком случае можно внести перепревший навоз (по 1 килограмму на растение) в траншеи вокруг стебля. Закопайте гной почвой и щедро полейте грядки.

Хорошо зарекомендовала себя дрожжевая подкормка. В 10 литрах теплой воды растворяют 250 г свежих дрожжей и 350 г сахара. Смесь оставляют на двое-трое суток для брожения, а затем разводят 5 литрам воды, после чего поливают по корень.

Из минеральных препаратов в августе полезны суперфосфат, калийная селитра, сульфат калия, гумат калия. Готовьте их согласно инструкции на упаковке и вносите не чаще, чем раз в две недели, чтобы не было передозировки.

