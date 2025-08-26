Хозяйки часто совершают одни и те же ошибки во время приготовления грибов.

Шампиньоны - популярные и очень вкусные грибы, которые можно готовить разными способами. Их маринуют, тушат и жарят. Однако некоторые хозяйки терпят поражение в готовке и не понимают, почему грибы получились резиновыми.

Оказалось, что на вкус и текстуру может повлиять очередность выкладывания ингредиентов на сковороду. Ранее мы рассказывали, на чем лучше жарить.

Что жарят в первую очередь: грибы или лук

Существует мнение, что сначала нужно обжаривать лук до мягкости, а потом добавлять нарезанные грибы. Лук выделит сок, карамелизируется, станет ароматным и сладким.

Затем добавляют шампиньоны и обжаривают все вместе. В результате они приготовятся одновременно. В то же время грибы могут утратить часть своего аромата и румяную корочку.

Как пишет Odzywianie wprost, полуфиналист "Мастер Шефа" в Польше Лешек Водницкий заявил, что это распространенная ошибка. В этом случае лук насытит грибы своим вкусом и не даст им прожариться идеально.

На самом деле сначала нужно обжарить шампиньоны до румяности на разогретом оливковом масле.

Затем добавить небольшой кубик сливочного масла и можно всыпать нарезанный лук. Помешиваем и жарим до готовности. Если хочется добавить чеснок, то делать это надо на этом этапе.

Как сделать шампиньоны мягкими и вкусными - важные правила

Есть и другие причины, почему грибы резиновые получаются. Мы собрали распространенные ошибки, которые совершают хозяйки во время приготовления шампиньонов.

Ни в коем случае не мойте их перед приготовлением без крайней нужды. Обычно эти грибы продаются на базарах и в магазинах практически чистыми, а потому достаточно будет снять кожицу, срезать проблемные места и протереть влажным полотенцем загрязнения.

Дело в том, что шампиньоны способны впитывать влагу. Во время мытья они напитываются водой, а потом отдают ее на сковородке. При этом из-за лишней воды грибы еще и теряют свой прекрасный аромат.

Во время жарки шампиньонов выкладывайте их в один слой. Если грибов будет очень много, они начнут тушиться. Готовьте их на оливковом или сливочном масле. Переворачивайте, когда они станут румяными. Солить стоит в самом конце, это позволит сохранить больше сока внутри.

Если хочется более сочных и плотных грибов, то выбирайте королевские шампиньоны, у которых коричневая шляпка. Они выпускают меньше жидкости и почти не меняются в размере. Хотя эти грибы чуть дороже, они намного ароматнее обычных.

