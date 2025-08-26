Paradox превратила передачу власти в настоящий ивент.

В Crusader Kings 3 всегда была одна странность - наследник получал трон автоматически, в отличие от реальной истории, где коронации превращались в целое представление, в игре этот момент был почти незаметным. Но скоро всё изменится.

Paradox объявила дату выхода нового ивент-пака Coronations, который добавит в игру полноценные церемонии восшествия на престол. DLC относится к малым дополнениям, поэтому глобальных механик оно не принесёт, но добавит множество событий и деталей, которые сделают партии более живыми и атмосферными.

Игроки смогут выбрать стиль церемонии коронации и её намерение: от обычного "Произвести впечатление" до коварного "Ослабить противников". Торжество можно использовать не только для укрепления легитимности в глазах вассалов, но и как прикрытие для дворцовых интриг и устранения соперников. Разумеется, в традициях этой игры, заговор могут плести и против игрока.

Кроме того, на коронации придётся давать клятвы, своего рода предвыборные обещания. Можно пообещать расширить владения, заключить союзы, стать величайшим охотником или позаботиться о бедняках. Выполнить эти обязательства будет непросто, но игнорировать их чревато политическими последствиями.

Релиз DLC Coronations для Crusader Kings 3 запланирован на 9 сентября.

