Экранизация покажет события второй части.

Трейлер фильма Return to Silent Hill наконец-то показали официально, хотя сначала ролик случайно утёк в сеть раньше времени. Через пару часов видео появилось уже на сайте IGN.

Трейлер длится всего 40 секунд, но даёт представление о том, как будет выглядеть экранизация второй части культового хоррора. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в затянутый туманом город, чтобы найти свою почившую возлюбленную, которая внезапно отправила ему письмо.

Постановкой вновь занялся Кристоф Ганс, снявший и первую экранизацию в 2006 году. Судя по ролику, режиссёр не отошёл от своего виденья серии и снова не будет точно переносить сюжет игры на экраны.

Видео дня

Главную роль Джеймса Сандерленда исполнил Джереми Ирвин, известный по фильмам "Боевой конь" Спилберга и "Возмездие" с Колином Фертом и Николь Кидман. Жену Джеймса Мэри сыграет Ханна Эмили Андерсон, известная по "Люди Икс: Тёмный Феникс" и "Пиле" 2017 года.

Премьера в Return to Silent Hill в кинотеатрах состоится 23 января 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что продюсеры "Дэдпула" и сценарист "Дюны" работают над экранизацией Gears of War. Фильм не успеет к релизу новой игры в 2026 году, говорит Келли Маккормик.

Вас также могут заинтересовать новости: