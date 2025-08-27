Релизы самых дорогих игр в истории запланированы на 2026 и 2027 года.

Создатель Star Citizen и Squadron 42 Крис Робертс обозначил примерные сроки релиза двух этих игр.

Как он рассказал La Presse, синглплеерная кампания Squadron 42 запланирована на 2026 год. При этом разработчики постараются не выпускать её в одно время с Grand Theft Auto 6, премьера которой назначена на май 2026-го.

Что касается полноценного релиза Star Citizen в версии 1.0, то его стоит ожидать не раньше 2027-2028 годов.

При этом Робертс надеется, что релиз двух его игр станет таким же большим событием, как и выход GTA 6: "Мы надеемся, что это будет почти такое же грандиозное событие, как Grand Theft Auto 6. Если не считать GTA 6, это, вероятно, самая дорогостоящая игра класса ААА".

Обе игры создаются уже больше десяти лет, и сроки выхода неоднократно переносились. При этом бюджет проекта остаётся рекордным. В апреле 2025 года сумма пожертвований превысила 800 миллионов долларов.

Для сравнения, это сопоставимо с бюджетами крупнейших AAA-серий, но в отличие от них Star Citizen финансируется в основном за счёт игроков, а не издателей.

Сейчас пользователям доступна альфа-версия игры. Студия Cloud Imperium Games продолжает постепенно внедрять новые системы и механики. На этой неделе проходит акция Free Fly - любой желающий может бесплатно попробовать проект до 2 сентября.

Ранее мы рассказывали, что в Star Citizen добавили предмет только за реальные деньги, и игроки недовольны. Якобы разработчикам пришлось пойти на это из-за недостатка времени.

