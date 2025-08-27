В следующем году украинцев ждет рост прожиточного минимума и связанных с ним выплат.

Украинцы с нетерпением ждут, когда поднимут прожиточный минимум. В последний раз это случалось в 2024 году, а цены все время растут. К счастью, уже через несколько месяцев ожидается следующее повышение. Прожиточный минимум в 2026 году вырастет, как и минимальная пенсия, хотя увеличение будет не очень значительным.

Какой прожиточный минимум будет с 1 января 2026 года

Предполагаемый уровень роста показателя указан в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Документ не является окончательным, а лишь примерным - всё зависит от динамики экономики и положения на фронте.

Вот какой прожиточный минимум в Украине ожидается в 2026 году для разных категорий:

базовый на одно лицо - 3171 гривня(по сравнению с нынешним показателем вырастет на 251 гривню);

на ребенка до шести лет - 2783 гривни (рост на 220 гривень);

на детей шести-восемнадцати лет - 3471 гривня (рост на 275 гривень);

на работоспосбоных граждан - 3288 гривень (рост на 260 гривень);

на неработоспособных - 2564 гривень (рост на 203 гривни).

Как видно, новые суммы незначительно отличаются от нынешних, ведь сейчас в приоритете финансирования находится армия.

К размеру минимума привязаны многие виды социальной помощи. Это, к примеру, помощь на рождение ребенка, на погребение умершего, на детей под опекой, выплаты людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям. Также прожиточный минимум в Украине влияет на то, какие алименты выплачивает ребенку один из родителей. Поэтому рост показателя повлияет и на все связанные с ним выплаты.

Ранее мы писали, что прожиточный минимум в нашей стране могут отменить, ведь он уже давно не отражает реальный уровень жизни населения - прожить на такую сумму практически невозможно.

