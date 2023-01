Акция закончится на следующей неделе.

Магазин Epic Games Store продолжает снабжать всех желающих бесплатными играми. Сейчас пользователи могут посетить сервис и получить два проекта — Adios и Hell is Others. Акция продлится до 2 февраля, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут экономическая стратегия City of Gangsters и самостоятельное дополнение к популярному immersive sim Dishonored — Dishonored: Death of the Outsider.

Adios — это кинематографическая повествовательная игра от студии Mischief. Главный герой проекта владеет фермой в Канзасе, куда мафия привозит тела для скармливания свиньям. В один день он принимает решение отказаться от помощи гангстерам, среди которых есть старый друг протагониста. С этого момента начинается развитие истории.

Геймплей в Adios реализован, как в симуляторах ходьбы. Нужно исследовать окружение, говорить с персонажами и взаимодействовать с ограниченным количеством предметов.

Hell is Others — это многопользовательский изометрический шутер с элементами хоррора от студий Strelka Games и Yonder и издательства A List Games. В проекте пользователи должны охотиться на других реальных людей ради крови, которая выступает местной валютой. Она питает растения, находящиеся в квартирах игроков. А разнообразная флора позволяет получить всякие улучшения.

На улицах мегаполиса также снуют разнообразные монстры. Чудовища представляют не меньшую опасность, чем другие пользователи. Игрокам необходимо обзавестись апгрейдами и эффективным оружием, чтобы выживать на охоте за кровью.

