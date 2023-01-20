Акция продлится в течение недели.

Магазин Epic Games Store продолжает регулярно наполнять библиотеки пользователей бесплатными играми. На этой неделе в сервисе можно получить только один проект — Epistory — Typing Chronicles. Акция продлится до 26 января, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача повествовательного кинематографического приключения Adios от студии Mischief.

Подробнее об Epistory — Typing Chronicles

Это атмосферное приключение со ставкой на сюжет от команды Fishing Cactus. Главная героиня игры — муза, которая должна помочь писательнице отыскать утраченное вдохновение. Для этого необходимо пронестись сквозь сказочный мир оригами, существующий в голове автора.

Одна из центральных особенностей Epistory — Typing Chronicles — это использование набора текста в геймплее. Механика применяется как для победы над врагами, так и для решения головоломок. Все управление в проекте реализовано на клавиатуре.

Видео дня

Еще одной важной частью игры выступают исследования. Пользователи будут путешествовать верхом на треххвостой лисе, изучать интересные места, находить сундуки и собирать вдохновение. Последнее позволяет открывать новые части сюжета.

В проекте также реализованы противостояния игроков на арене. Пользователи могут посоревноваться в своим умении быстро набирать текст и использовать это в сражениях.

Epistory — Typing Chronicles получила в Steam 3533 отзыва, что довольно много для проекта от независимых разработчиков. Из всех рецензий 94% оказались положительными.

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