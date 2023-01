Роль протагониста в проекте достанется Сайласу.

Студия Riot Games и ее издательское подразделение Riot Forge продолжают создавать одиночные игры во вселенной League of Legends. Недавно в Сеть утекла информация об еще неанонсированном проекте о Сайласе — боевом маге и одном из чемпионов упомянутой МОВА.

Сведения поступили от рейтингового агентства Южной Кореи. В прошлом на сайте ведомства неоднократно находили данные о секретных играх и портах. Например, на страницах портала обнаружили информацию о таинственной Silent Hill: The Short Message, о которой ранее упоминали инсайдеры.

На информацию о новой игре во вселенной League of Legends обратил внимание пользователь Twitter под псевдонимом osevno. Он обнаружил страницу The Mageseeker: A League of Legends Story. Именно так называется проект для ПК, в котором игроки в роли Сайласа будут спасать Демасию — одно из государств в мире LoL.

Видео дня

Дополнительные сведения на сайте рейтингового агентства отсутствовали. А когда об игре начали говорить в Сети, страницу The Mageseeker: A League of Legends Story и вовсе удалили с портала, но osevno успел сделать скриншот в качестве подтверждения.

Какие одиночные игры во вселенной League of Legends создаются и уже вышли

В 2021 году под эгидой Riot Forge были выпущены Ruined King: A League of Legends Story и Hextech Mayhem: A League of Legends Story от студий Airship Syndicate и Choice Provisions соответственно.

Первая — это тактическая RPG про противостояние с Виего и его Черным туманом, а вторая — ритмическая игра про любителя взрывов Зиггса.

Ранее Riot Forge также анонсировала приключение Song of Nunu: A League of Legends Story с рассказом истории Нуну и Виллумпа и CONV/RGENCE: A League of Legends Story — экшен-платформер с Экко в роли протагониста.

Вас также могут заинтересовать новости: