Создатели анимационной ленты провели сессию ответов на вопросы.

"Аркейн" — одна из лучших адаптаций видеоигр на телеэкранах. Об этом УНИАН писал в своем обзоре. Кроме нас, анимационный сериал похвалили еще сотни критиков и миллионы зрителей. Поэтому не удивительно, что "Аркейн" продлили на второй сезон. А недавно в честь годовщины с момента премьеры адаптации создатели провели сессию ответов на вопросы фанатов. В рамках мероприятия они впервые поделились деталями продолжения.

Сценарий всех эпизодов второго сезона уже готов. "Аркейн" по-прежнему будет произведением для взрослых, и в нем даже могут появиться постельные сцены. Однозначного ответа насчет присутствия секса создатели на дали, но намекнули, что интимный фрагмент покажут во второй серии.

Авторы описывают продолжение словами "война" и "рубикон". Мел Медарда вернется в новых эпизодах, но пока непонятно, сколько хронометража получит важный персонаж из первого сезона. Зрители также могут рассчитывать на флешбек с участием юных Силко и Вандера еще до их конфликта. А Виктор в продолжении должен удивить поклонников "Аркейн".

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Шоураннеры картины выразили желание показать другие места на территории Рунтерры. Однако они пока не загадывают наперед и сконцентрированы на втором сезоне.

"Аркейн": основные подробности

Это анимационный сериал по мотивам League of Legends — знаменитой МОВА от студии Riot Games. За создание ленты отвечала французская команда Fortiche, а все эпизоды вышли в стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет демонстрировал Пилтовер и Заун — две части одного города, которые сильно отличаются между собой. Первая — это пристанище элит и высоких технологий. А вторая — трущобы, ставшие домом для преступников и обездоленных.

Баланс между Пилтовером и Зауном оказывается под угрозой, когда удается изобрести Хекстек – технологию для управления магической энергией.

Премьера "Аркейн" состоялась 6 ноября 2021 года.

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