Похоже, недавно опубликованная в Сети информация о новых частях серии — это не подделка.

В начале сентября на форуме ResetEra появилось много сведений, связанных с будущим серии Silent Hill. Утечка содержала скриншоты ремейка второй части, а также информацию о новых играх во франшизе. И похоже, слитые данные оказались правдой. Недавно появилось официальное подтверждение, что игра под названием Silent Hill: The Short Message существует. А в утечке присутствовали сведения о таком проекте.

Портал Gematsu изучил сайт рейтингового агентства Южной Кореи и нашел упоминание пока еще не анонсированного проекта. Он называется Silent Hill: The Short Message и будет издаваться компанией UNIANA, которая отвечает за продвижение игр Konami в стране.

Есть две версии, чем окажется грядущий хоррор. Первая — The Short Message станет эпизодическим проектом от Annapurna Interactive. О его создании упоминалось в недавней утечке. Вторая версия — Konami готовит демо или пролог к Silent Hill 5 на манер P.T. В слитых сведениях сказано, что японская компания рассматривала выпуск играбельного тизера, но потом отказалась от этой идеи.

Видео дня

Какие игры во вселенной Silent Hill создаются

Официально Konami не анонсировала ни один новый проект в серии. Но благодаря информации от инсайдеров и журналистов, а также сентябрьской утечке стало известно о трех играх.

Польская студия Bloober Team трудится над ремейком Silent Hill 2. Разработчики добавят две концовки, улучшат головоломки, реализуют камеру от третьего лица, запишут новые анимации и подтянут искусственный интеллект.

Полноценная пятая часть франшизы находится в разработке и будет показана на презентации Sony. Кто занимается ее созданием, пока неизвестно, но игра выйдет в 2024 году.

Annapurna Interactive выпустит небольшой эпизодический хоррор во вселенной Silent Hill в 2023-м. Подробности и платформы пока не разглашаются.

Вас также могут заинтересовать новости: