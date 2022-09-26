В начале сентября на форуме ResetEra появилось много сведений, связанных с будущим серии Silent Hill. Утечка содержала скриншоты ремейка второй части, а также информацию о новых играх во франшизе. И похоже, слитые данные оказались правдой. Недавно появилось официальное подтверждение, что игра под названием Silent Hill: The Short Message существует. А в утечке присутствовали сведения о таком проекте.
Портал Gematsu изучил сайт рейтингового агентства Южной Кореи и нашел упоминание пока еще не анонсированного проекта. Он называется Silent Hill: The Short Message и будет издаваться компанией UNIANA, которая отвечает за продвижение игр Konami в стране.
Есть две версии, чем окажется грядущий хоррор. Первая — The Short Message станет эпизодическим проектом от Annapurna Interactive. О его создании упоминалось в недавней утечке. Вторая версия — Konami готовит демо или пролог к Silent Hill 5 на манер P.T. В слитых сведениях сказано, что японская компания рассматривала выпуск играбельного тизера, но потом отказалась от этой идеи.
Какие игры во вселенной Silent Hill создаются
- Официально Konami не анонсировала ни один новый проект в серии. Но благодаря информации от инсайдеров и журналистов, а также сентябрьской утечке стало известно о трех играх.
- Польская студия Bloober Team трудится над ремейком Silent Hill 2. Разработчики добавят две концовки, улучшат головоломки, реализуют камеру от третьего лица, запишут новые анимации и подтянут искусственный интеллект.
- Полноценная пятая часть франшизы находится в разработке и будет показана на презентации Sony. Кто занимается ее созданием, пока неизвестно, но игра выйдет в 2024 году.
- Annapurna Interactive выпустит небольшой эпизодический хоррор во вселенной Silent Hill в 2023-м. Подробности и платформы пока не разглашаются.