Разработчики опровергли слухи о закрытии проекта.

Недавно на Reddit появились слухи об отмене сиквела The Wolf Among Us, интерактивного фильма от Telltale Games, который покорил игроков в 2013 году. Однако сама Telltale опровергла опровергла эти домыслы.

Представители Telltale дали комментарий изданию Eurogamer, в котором отметили, что обычно они не обращают внимание на слухи в интернете, но в этот раз они обязаны заверить, что работа над игрой продолжается и они с нетерпением ждут момента, когда смогут поделиться новыми деталями о проекте.

Ранее пользователь Reddit под ником Fabulous_Abrocoma_41(сейчас аккаунт удалён) сообщал, что проект столкнулся с дефицитом финансов и сейчас находится в критической точке, где студия принимает решение продолжать или закрыть разработку.

Напомним, что Wolf Among Us 2 был анонсирован в 2017 году, однако после закрытия Telltale Games в 2018 году, разработка была приостановлена. Но уже через год студия была снова открыта с новым менеджментом и разработка сиквела детектива началась с нуля.

Немного о The Wolf Among Us

The Wolf Among Us - это интерактивная приключенческая игра, разработанная компанией Telltale Games и выпущенная в 2013 году. Игра основана на комиксах Fables Билла Уиллингема и погружает игроков в мрачный нуарный мир, где сказочные персонажи живут среди обычных людей. Главный герой - Бигби Волк, шериф Фэйблтауна, которому предстоит расследовать загадочные убийства и поддерживать порядок среди фэйблов, живущих в Нью-Йорке. Сеттинг сочетает в себе элементы криминального триллера, мистики и нео-нуара, а сам сюжет развивается в зависимости от решений, принимаемых игроком.

